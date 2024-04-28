«РИА Новости» узнало о сокращении срока пребывания в России студенту МГУ
Студенту МГУ с украинским гражданством Сергею Гулько, которого ранее арестовали за поддержку Украины и неповиновение полиции, сократили срок пребывания в России до трех дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Гулько получил уведомление о необходимости покинуть страну в течение этого периода. Собеседник агентства отметил, что уведомление о сокращении срока нахождения в России «не препятствует» назначению задержанному ареста.
РБК направил запрос в МВД России и обратился за комментарием в управление Следственного комитета по Москве.
Ранее «РИА Новости» сообщило, что Гулько был задержан 3 апреля, после того как при проверке документов не предъявил паспорт сотрудникам правоохранительных органов. По данным ТАСС, за неповиновение полиции Никулинский суд Москвы назначил ему 10 суток ареста.
После этого правоохранители нашли в соцсетях Гулько два поста с «экстремистскими лозунгами», за что Тверской суд Москвы назначил ему два административных ареста по 12 суток, писало агентство.
Позднее Никулинский суд признал студента виновным в публичной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и назначил ему еще 12 суток ареста. ТАСС уточнил, что поводом для составления административного протокола стал пост Гулько во «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку Украины.
Таким образом, отметило агентство, в общей сложности студент получил 46 суток административного ареста.
Гулько учится на факультете фундаментальной медицины МГУ. Он не признал вину ни по одному эпизоду.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас