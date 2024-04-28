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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало о сокращении срока пребывания в России студенту МГУ

«РИА Новости»: задержанный студент МГУ из Одессы должен покинуть Россию за 3 дня
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей&nbsp;Гулько
Сергей Гулько (Фото: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)

Студенту МГУ с украинским гражданством Сергею Гулько, которого ранее арестовали за поддержку Украины и неповиновение полиции, сократили срок пребывания в России до трех дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Гулько получил уведомление о необходимости покинуть страну в течение этого периода. Собеседник агентства отметил, что уведомление о сокращении срока нахождения в России «не препятствует» назначению задержанному ареста.

РБК направил запрос в МВД России и обратился за комментарием в управление Следственного комитета по Москве.

Студента МГУ из Одессы арестовали в Москве за поддержку Украины
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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Ранее «РИА Новости» сообщило, что Гулько был задержан 3 апреля, после того как при проверке документов не предъявил паспорт сотрудникам правоохранительных органов. По данным ТАСС, за неповиновение полиции Никулинский суд Москвы назначил ему 10 суток ареста.

После этого правоохранители нашли в соцсетях Гулько два поста с «экстремистскими лозунгами», за что Тверской суд Москвы назначил ему два административных ареста по 12 суток, писало агентство.

Позднее Никулинский суд признал студента виновным в публичной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и назначил ему еще 12 суток ареста. ТАСС уточнил, что поводом для составления административного протокола стал пост Гулько во «ВКонтакте» с лозунгом в поддержку Украины.

Таким образом, отметило агентство, в общей сложности студент получил 46 суток административного ареста.

Гулько учится на факультете фундаментальной медицины МГУ. Он не признал вину ни по одному эпизоду.

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Теги
Москва МГУ арест задержание Военная операция на Украине студенты новости
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