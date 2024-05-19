В Одессе и Харькове прозвучали взрывы

В Одессе и Харькове раздались взрывы

В Одессе раздались взрывы, сообщили «РБК-Украина» и «Зеркало недели» около 3:00 мск.

Накануне вечером взрыв прогремел в Харькове, передавали «Суспильне» и «РБК-Украина». Днем в городе также прозвучала серия взрывов, писал мэр Игорь Терехов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.