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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе и Харькове раздались взрывы

В Одессе и Харькове прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе раздались взрывы, сообщили «РБК-Украина» и «Зеркало недели» около 3:00 мск.

Накануне вечером взрыв прогремел в Харькове, передавали «Суспильне» и «РБК-Украина». Днем в городе также прозвучала серия взрывов, писал мэр Игорь Терехов.

В Кривом Роге прозвучал взрыв
Политика
Фото:Rob Stothard / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Одессе и Харькове раздались взрывы
В Одессе и Харькове раздались взрывы

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Теги
Украина Одесса Харьков взрывы

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Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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