На территорию Славянского НПЗ упали шесть дронов
В ночь на 19 мая на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников, сообщила администрация города. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«Также зафиксирован один взрыв в районе старого кладбища, один взрыв в х. Трудобеликовский», — говорится в сообщении.
На месте падений работают специальные службы.
Минобороны России отчитывалось о перехвате и уничтожении 57 беспилотников над Краснодарским краем. В оперативном штабе региона сообщали о подавлении не менее десяти дронов за ночь, которые пытались атаковать гражданские объекты в Славянском и Кущевском районах. Там утверждали о падении одного беспилотника на территории НПЗ. Падение дрона в Кущевском районе привело к возгоранию. По данным оперативного штаба, пожар «не затронул территорию населенных пунктов», пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 17 мая беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе, там произошел пожар. По данным Минобороны России, над Краснодарским краем было уничтожено и перехвачено 44 дрона. В отделе информационной политики и СМИ Новороссийска РБК сообщили о незначительном повреждении нескольких гражданских объектов.
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