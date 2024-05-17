Власти Новороссийска рассказали о последствиях атаки беспилотников
Несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения в результате атаки дронов в Новороссийске, жертв нет, сообщили РБК в отделе информационной политики и СМИ администрации города.
«Несколько предприятий Новороссийска незначительно повреждены после атаки БПЛА. На технологический процесс это не повлияло, и все предприятия работают в штатном режиме, общественный транспорт на линии с шести утра. Это все, что мы можем официально подтвердить», — говорится в сообщении.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил о «беспилотной воздушной атаке» в 4:19 мск. Он призвал жителей города не выходить на улицу и отойти от окон. Сигнал был отменен спустя почти три часа.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал о подавлении более десяти беспилотников в ночь на 17 мая. По его словам, из-за падения дронов происходили локальные возгорания, которые ликвидируют.
Mash, удар пришелся на нефтебазу и морской порт Новороссийска. Shot со ссылкой на очевидцев писал о звуках пролета дронов и взрывах над городом, в том числе в районе местного порта.
Утром Минобороны отчитывалось об уничтожении 102 беспилотников над российскими регионами, в том числе 44 над Краснодарским краем. В ведомстве также сообщили о поражении шести безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
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