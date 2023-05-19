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Россия запретила въезд Обаме и еще 499 американцам

МИД России запретил въезд в страну экс-президенту США Бараку Обаме и еще 499 американцам
Всего Москва закрыла въезд для 500 американцев в ответ на «регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб»
Барак Обама
Барак Обама (Фото: Yana Paskova / Getty Images)

Россия запретила въезд 44-му президенту США Бараку Обаме, сообщает МИД.

Всего Москва закрыла въезд для 500 американцев. Это решение стало ответом на «регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан» страны.

В стоп-лист на постоянной основе помимо бывшего американского лидера попали в том числе экс-чиновники «вроде куратора Белого дома по борьбе с «российской дезинформацией» Нины Янкович, а также те, кто причастен к «преследованиям инакомыслящих» после штурма Капитолия.

Помимо того, в нем оказались министр армии США Кристин Вормут, руководитель аппарата Белого дома Джеффри Зайнтс, министр Военно-воздушных сил Фрэнк Кендалл, бывший посол в России Джон Теффт, комики Джимми Киммел и Стивен Колбер, директор корпорации General Atomics Вивек Лалл, член палаты представителей от Демократической партии Роберт Менендес, и.о. министра труда Джулия Су, министр Военно-морских сил Карлос дель Торо, бывший министр обороны Чарльз Хейгел, а также спецагент ФБР Би Джей Кан, офицер полиции, застреливший американку Эшли Бэббит во время штурма Капитолия, Майкл Берд, бывший министр финансов Украины Натали Яресько и др.

В мае прошлого года в список невъездных были включены 963 американца, в том числе президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, вице-президент Камала Харрис, сын американского лидера Хантер Байден, директор ЦРУ Уильям Бернс и др. Затем Москва обновляла перечень еще несколько раз: в июне въезд был запрещен супруге и дочери президента Джилл и Эшли Байден, а также бывшему послу США в России Майклу Макфолу, а в ноябре — братьям американского лидера Джеймсу и Фрэнсису Байденам, его сестре Валери Байден, пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер и др.

На данный момент в списке значатся 1344 человека.

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Теги
Елена Чернышова
МИД санкции запрет на въезд Барак Обама
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