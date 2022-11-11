Россия запретила въезд сестре Байдена, мужу Пелоси и еще 198 американцам
Российский МИД опубликовал список из 200 граждан США, которым запрещен въезд в Россию.
«В ответ на постоянно вводимые администрацией Джо Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц <...>, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В список попали братья действующего президента США Джеймс и Фрэнсис Байдены, его сестра Валери Байден, а также Пол Пелоси — муж спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси.
Кроме того, в список невъездных включены:
- Джордж Барнс, заместитель директора Агентства национальной безопасности США;
- Линн Гарланд, жена генерального прокурора США Меррика Гарланда;
- Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома;
- Джон Кеннеди, сенатор-республиканец от штата Луизиана;
- Джессика Льюис, заместитель Государственного секретаря США;
- Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США;
- Берни Сандерс, независимый сенатор от штата Вермонт;
- Элизабет Уоррен, сенатор-демократ от штата Массачусетс;
- Кристофер Хилл, пасынок министра обороны США Ллойда Остина;
- Энн Эпплбаум, журналист и писатель.
28 июня МИД запретил въезд в Россию 25 гражданам США, в том числе супруге и дочери президента США Джилл и Эшли Байден. Ограничительные меры были введены «в качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей», пояснили тогда в МИДе.
Помимо членов семьи Байдена в стоп-лист были включены американские сенаторы, «ответственные за формирование русофобского курса», а также участники международной экспертной группы, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол (так называемая группа Макфол — Ермак). Эта группа разрабатывает предложения по усилению антироссийских санкций.
21 мая МИД внес в черный список сразу 963 гражданина США, в том числе Джо Байдена, его сына Хантера, директора ЦРУ Уильяма Бернса и директора ФБР Кристофера Рэя. В апреле 2022 года невъездными в Россию были объявлены 29 человек, в том числе основатель компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Харрис.
Всего в списке невъездных в Россию американцев значится на сегодняшний день 1073 фамилии.