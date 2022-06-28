МИД запретил въезд в Россию жене и дочери Байдена

Кроме членов семьи Байдена в стоп-лист включены американские сенаторы, «ответственные за формирование русофобского курса», а также участники международной экспертной группы Макфола — Ермака. Въезд в Россию им запрещен бессрочно

Джо и Джилл Байден (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

МИД запретил въезд в Россию еще 25 гражданам США, в том числе супруге и дочери президента США Джилл и Эшли Байден, сообщается на сайте ведомства.

Ограничительные меры введены «в качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей», пояснили в МИДе.

Помимо членов семьи Байдена в стоп-лист включены американские сенаторы, «ответственные за формирование русофобского курса», а также участники международной экспертной группы, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол (так называемая группа Макфол — Ермак). Эта группа разрабатывает предложения по усилению антироссийских санкций.

В частности, въезд в Россию запретили сенаторам Чарльзу Грассли, Кирстен Джиллибрандр, Сьюзан Коллинз, Бенджамину Сассу и Мартину Хайнриху, а также ряду профессоров и сотрудников Стэнфордского и Йелльского университетов, в том числе профессорам Ларри Даймонду, Фрэнсису Фукуяме и Лестер Краун.

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