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Пранкеры Вован и Лексус анонсировали видео с Джорджем Бушем об Украине

В анонсе к разговору пранкеров с Джорджем Бушем-младшим показаны кадры, где тот говорит, что «хочет [видеть] Украину в НАТО». Видео вышло на Rutube, YouTube заблокировал их аккаунт после записи с Беном Уоллесом
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (слева направо)
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (слева направо) (Фото: Пранкеры Вован и Лексус / VK)

На канале пранкеров Вована и Лексуса (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в Rutube вышел анонс видеоразговора с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим, который занимал этот пост в 2001–2009 годах. Выход полной версии беседы ожидается 19 мая в рамках просветительского марафона «Новые горизонты» общества «Знание».

В ролике появляются моменты из беседы. На показанных кадрах приводятся цитаты Буша-младшего, где он говорит, что «хочет [видеть] Украину в НАТО», а также «думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился». Видео содержит обращение бывшего президента США: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск», кому адресованы эти слова, не указано.

В ролике также есть кадры, где Буш произносит фразу «Слава Вовану и Лексусу, подключайте их», а позже отдает честь, при этом за кадром звучат его слова: «Я горжусь вами» (адресат обращения не указан). Видео построено так, что в этот момент на экране появляются и кадры с самими пранкерами.

Просветительский марафон «Новые горизонты» проходит с 17 по 19 мая. В ходе мероприятия перед участниками выступят «выдающиеся спикеры России и мира», среди них пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Михаил Мишустин и официальный представитель МИДа Мария Захарова.

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Владимир Кузнецов&nbsp;и Алексей Столяров (слева направо)

В конце февраля Буш-младший осудил проведение российской военной операции на Украине. Он предупредил о «самом серьезном кризисе безопасности на европейском континенте со времен Второй мировой войны».

Кузнецов и Столяров известны своими пранками над политиками. Так, в марте на их YouTube-канале появились видеоролики с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, а также главой МВД Великобритании Прити Пател. Обе беседы пранкеры вели от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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В ходе беседы с Уоллесом пранкеры спросили его о позиции Британии по вступлению Украины в НАТО. Глава Минобороны подчеркнул, что Лондон заинтересован в присоединении Киева к альянсу.

17 марта Уоллес сообщил в Twitter о разговоре с «самозванцем, выдававшим себя за украинского премьера». «Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов, и после того как у меня возникли подозрения, я прервал звонок», — говорил министр. В тот же день глава МВД Британии Прити Пател заявила, что ранее на этой неделе получила аналогичный звонок. «Это же произошло и со мной на этой неделе. Жалкая попытка разделить нас в столь трудные времена. Мы поддерживаем Украину», — написала она в Twitter.

Ни Уоллес, ни Пател не раскрыли подробностей разговоров и не заявляли определенно, кто стоит за звонками, однако намекали, что подозревают в этом Россию. 18 марта Уоллес приказал провести служебную проверку в связи с инцидентом.

23 марта британское Минобороны направило YouTube запрос с просьбой удалить видео беседы Уоллеса с Вованом и Лексусом. В заявлении отмечалось, что видеоролики представляют «значительный риск национальной безопасности Соединенного Королевства», а также, что «российское государство ответственно за подставной звонок».

26 марта видеохостинг заблокировал канал пранкеров «за нарушение правил сообщества».

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Теги
Полина Мартынова
Вован и Лексус пранкеры Джордж Буш-младший
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