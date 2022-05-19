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Кремль исключил планы возрождения пионерии проектом о молодежном движении

Движение должно объединить уже существующие организации, и как оно «будет жить», должны решать сами дети, пояснил Песков. Законопроект о российском детском и молодежном движении внесли в Госдуму 19 мая, в юбилей пионерии
Фото: Александра Краснова / ТАСС
Фото: Александра Краснова / ТАСС

Создание новой общероссийской детской и молодежной организации не предполагает возрождение пионерии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Никто никакие пионерии, никакие организации возрождать не собирается. И собственно, эта инициатива, этот законопроект — он связан именно с движением. Это движение, причем не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок — это и школьники, и уже молодежь», — отметил Песков.

Он пояснил, что речь идет не о создании организации, а о движении в более гибком формате, уже существующие организации смогут двигаться «под его зонтиком».

«Никто ничего детям тут не собирается навязывать, речь идет о том, что генератором идей, видения того, как будет жить это движение, будут сами дети», — сказал представитель Кремля.

В Кремле запланировали создать детское движение в юбилей пионерии
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

О планах Кремля, Росмолодежи и Минпросвещения создать общероссийское движение детей и молодежи источники РБК сообщили 16 мая. Как пояснил собеседник РБК, членство там не будет обязательным и аналогом пионерии она не станет. Обсуждается, что новая структура будет создана на базе уже существующих, в том числе Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и целого ряда региональных организаций.

Идею создания движения, объединяющего всех детей, поддержал президент Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» в апреле. «Что касается общероссийского движения, об этом надо подумать», — сказал президент в ответ на инициативу школьницы из Севастополя.

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«Воспитывать детвору в ленинском духе». Пионерской организации 100 лет
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19 мая, в день 100-летия пионерии, законопроект о молодежном движении внесли в Госдуму, как и писал РБК. В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан для содействия «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а также «для участия [государства] в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга».
Движение должно формировать у детей и молодежи мировоззрение на основе «традиционных российских духовных и нравственных ценностей» и традиций народов России, а также «чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества».

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
молодежное движение Росмолодежь «Юнармия» Кремль Дмитрий Песков
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Проект о всероссийском детском движении внесли в Думу в юбилей пионерии
Политика
В Кремле запланировали создать детское движение в юбилей пионерии
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