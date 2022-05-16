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В Кремле запланировали создать детское движение в юбилей пионерии

Власти намерены создать новое общероссийское движение детей и молодежи. Учредителями могут стать Российское движение школьников, проект «Большая перемена» и региональные детско-юношеские движения
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения планируют создать новое общероссийское движение детей и молодежи, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. Официально о возможности появления новой структуры может стать известно 19 мая — в этот день, как ожидается, в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект, сообщил один из собеседников РБК. Еще один источник уточнил, что законопроект может быть внесен и позже, но дата 19 мая тоже обсуждается.

13 мая «Московский комсомолец» сообщил, что Кремль решил создать аналог советской пионерии, о чем и будет объявлено 19 мая — в эту дату в СССР отмечался День пионерской организации, которой в этом году исполнится 100 лет.

Опыт пионерской организации действительно изучался, но называть новую организацию «аналогом» будет неверно хотя бы потому, что, в отличие от пионерии, членство в новой структуре не будет обязательным, да и времена сейчас другие, подчеркивает один из знакомых с обсуждением вопроса источников РБК.

Идею создания движения, которое объединяло бы всех детей, 20 апреля на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал Владимир Путин. С соответствующей инициативой к нему обратилась школьница из Севастополя Диана Красовская. «Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, «Юнармия» есть и так далее, но что касается общероссийского движения, об этом надо подумать», — сказал президент.

На День защиты детей 1 июня запланирован съезд детских движений России — он, как ожидается, пройдет на полях фестиваля детства и юношества в Москве, на ВДНХ. Участники съезда могут обсудить будущее движение и его название, которого пока нет, поясняет один из собеседников РБК.

Обсуждается, что новая структура будет создана на базе уже существующих, работающих на детско-молодежном направлении: Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и целого ряда региональных организаций. Они могут стать соучредителями нового движения. Возможно, среди учредителей будет и движение «Юнармия», созданное по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в 2016 году.

Указ о создании детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Владимир Путин подписал в 2015 году. В качестве задачи было определено «совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

Проект для школьников «Большая перемена» запущен в 2020 году на платформе «Россия — страна возможностей». Руководителем набсовета АНО «Большая перемена» стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Проект, пояснял при запуске Кириенко, состоит из двух конкурсов — для десятиклассников и учеников восьмого—девятого классов. «Триста победителей [десятиклассников] получают 1 млн руб. на свое образование», — сообщил тогда чиновник Кремля. Еще стольким же победителям из восьмого—девятого классов полагалось по 200 тыс. руб., чего, по словам Кириенко, хватило бы на оплату обучения на коммерческом отделении в среднем специальном учебном заведении.

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В качестве одного из основных кандидатов на пост лидера движения, по словам собеседника РБК, рассматривается замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов — до прихода в ведомство он возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана, был главой команды КВН «Четыре татарина».

Предполагается, что новая детско-молодежная структура охватит как школьников, так и учащихся средних специальных учебных заведений. Выход на учащихся средних специальных учебных заведений важен, потому что там учатся дети, которые уходят из школы после девятого класса, поясняет знакомый с ходом обсуждения вопроса собеседник РБК.

Отвечать за выстраивание работы новой организации в школах будет Минпросвещения, за работу в средних специальных учебных заведениях — Росмолодежь. Планируется, что ячейки движения появятся и в школах, и в средних специальных учебных заведениях, говорят собеседники РБК.

РБК направил запросы в Минпросвещения и Росмолодежь.

Необходимость создания нового движения один из собеседников РБК объясняет задачей воспитания патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков. По словам другого источника, ключевая причина в том, что сейчас государство в своей работе со школьниками «дотягивается не до всех детей»: «[Поэтому] нужно создать инфраструктуру для каждого ребенка, своего рода навигатор для детей и родителей с точки зрения реализации ребенка, развития, выбора профессии в будущем. Это попытка государства систематизировать то, что было сделано [в работе с детьми], и создать новые возможности». Речь идет, например, об участии детей и подростков в различных конкурсах, тематических сменах, спортивных соревнованиях и т.д., то есть о возможности реализации в различных форматах, говорит собеседник РБК.

Недавно ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к возможным патриотическим нововведениям в российских школах — введению урока истории с первого класса, поднятию флага и исполнению гимна перед рабочей неделей и т.д. — и этот опрос выявил интересные тенденции, отмечает политолог Алексей Макаркин. «Чем моложе респондент, тем более скептически он относится к патриотическому воспитанию в школах. При этом наблюдается консенсус в разных возрастных группах по поводу того, должна ли школа воспитывать моральные качества», — говорит эксперт. Среди самых молодых на соответствующий вопрос положительно ответили 69%, среди пожилых — 68%.

Опрос показывает, что тема патриотического воспитания вызывает у молодежи больше скепсиса, и, видимо, есть желание это исправить, полагает Макаркин. «Через одну только игру в «Зарницу» делать это нецелесообразно, но можно попробовать и через что-то другое: возможность самореализации. Наверное, патриотическое воспитание будут пытаться совместить с ценностями самовыражения, возможностью получить дополнительные знания, компетенции», — рассуждает эксперт. Нечто подобное существовало и в советское время, напоминает Макаркин, хотя и в гораздо более всеобъемлющем формате.

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Наталья Галимова Наталья Галимова
При участии
Егор Губернаторов
Росмолодежь «Российское движение школьников» «Юнармия» Пионер
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