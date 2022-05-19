«Воспитывать детвору в ленинском духе». Пионерской организации 100 лет

«Будь готов оказать помощь слабому». Открытка, 1915 год

История молодежных движений в России начинается задолго до образования СССР. Император Николай II в 1908 году инициировал создание скаутского движения для поднятия патриотизма, воспитания подростков и их объединения. Во время Первой мировой войны скауты помогали раненым и беженцам, выполняли общественные работы, занимались благотворительностью и участвовали в разведывательных операциях.

В дальнейшем советская пионерия переняла у скаутов основные идеи и всю внешнюю атрибутику: речевки, сборы у костра, галстуки. Именно скаут-мастера стали первыми пионервожатыми