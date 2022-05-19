«Воспитывать детвору в ленинском духе». Пионерской организации 100 лет
«Будь готов оказать помощь слабому». Открытка, 1915 год
История молодежных движений в России начинается задолго до образования СССР. Император Николай II в 1908 году инициировал создание скаутского движения для поднятия патриотизма, воспитания подростков и их объединения. Во время Первой мировой войны скауты помогали раненым и беженцам, выполняли общественные работы, занимались благотворительностью и участвовали в разведывательных операциях.
В дальнейшем советская пионерия переняла у скаутов основные идеи и всю внешнюю атрибутику: речевки, сборы у костра, галстуки. Именно скаут-мастера стали первыми пионервожатыми
Надежда Крупская среди пионеров — детей рабочих кирпичного завода им. Л.М. Книпович, 19 сентября 1928 года
Надежда Крупская положила начало созданию пионерского движения. В ноябре 1921 года она выступила с докладом «О бойскаутизме», предлагая комсомолу создать детскую организацию, «скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию».
18 июля 1924 года резолюцией VI Всесоюзного съезда РЛКСМ (Российский ленинский коммунистический союз молодежи) «Об организационном строительстве деткомгрупп» было утверждено название «Детская коммунистическая организация юных пионеров имени Ленина».
«Перед пионердвижением лежит громадное будущее. Это движение должно охватить поголовно всю детвору. Оно должно воспитывать всю детвору в ленинском духе, воспитать подлинно коммунистическое поколение, которое доведет до конца борьбу за строй социализма», — говорила Крупская
Юные пионеры маршируют по Красной площади в Москве, 1925 год
Законы юных пионеров (редакция 1925 года):
- Пионер — верен делу рабочего класса, заветам Ильича.
- Пионер — младший брат и помощник комсомольцу и коммунисту.
- Пионер — товарищ пионерам, рабочим и крестьянским детям всего мира.
- Пионер организует окружающих детей и участвует с ними во всей окружающей жизни. Пионер — всем ребятам пример.
- Пионер стремится к знанию. Знание и умение — сила в борьбе за рабочее дело
Алексей Горький в окружении пионеров. Точная дата и место съемки не установлены, 1935 год
Юная пионерка приветствует Иосифа Сталина, 25 мая 1934 года
Аркадий Гайдар с пионерами, точная дата и место съемки не установлены
В 1940 году вышла повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Рассказ про мальчика, который со своими друзьями помогал семьям военных, ушедших на фронт, вдохновил советских школьников. У главного героя повести появились подражатели. Ребята организовывали отряды, чтобы помогать фронтовикам, неблагополучным семьям и старикам. Первый отряд появился в Клину — шесть подростков стали первопроходцами в тимуровском движении.
В 1942 году тимуровское и пионерское движения начали объединять, и тимуровцы стали одним из ответвлений советских пионеров. После Великой Отечественной войны они занимались помощью ветеранам, поисками братских могил
Двухметровая фигура пионера-героя Павлика Морозова из бронзы работы скульптора Иосифа Рабиновича. Памятник был установлен 19 декабря 1948 года в «Детском парке им. Павлика Морозова» в Краснопресненском районе Москвы
По официальной версии, Павлик Морозов, как советский школьник, верил в коммунистические идеи. В 1930 году он предал отца и донес, что тот подделывает справки кулакам об их раскулачивании.
История Павлика Морозова в СССР была возведена в культ. По всей стране ребенку ставили памятники, его имя знал практически каждый житель страны
Члены тимуровской команды — учащиеся Кунцевской городской средней школы № 5 — на распилке дров для семей фронтовиков, 15 декабря 1942 года
15 сентября 1942 года Центральным комитетом ВЛКСМ принято постановление «О работе пионерской организации в условиях войны». Пионеры сражались на фронте, в партизанских отрядах и работали в тылу. Многие дети были награждены орденами и медалями за боевые заслуги, а шестеро — Зина Портнова, Валя Котик, Марат Казей, Шура Чекалин, Боря Цариков и Леня Голиков — стали Героями Советского Союза
Минские пионеры, развешивающие агитационные плакаты на одной из улиц города, во время Великой Отечественной войны, 13 июля 1944 года
Боец Красной Армии Чичелимов, находящийся в госпитале после ранения, принимает первомайский подарок от пионеров 230-й школы, 1 мая 1943 года
Пионерский лагерь-санаторий «Артек» им. В.М. Молотова (сегодня Международный детский центр). Сигнал на утреннюю линейку. Крым, Гурзуф, 6 июля 1952 года
Лагерь-санаторий «Артек» был открыт 16 июня 1925 года. В первый год лагерь за четыре летние смены принял 320 детей.
«Хотите ли вы видеть свободных счастливых детей? Посетите летний лагерь, устроенный Красным Крестом в «Артеке», — писала Клара Цеткин, одна из самых известных деятельниц международного социалистического и женского движения, после посещения лагеря.
После распада СССР лагерь продолжил свою работу. С 2014 года российский «Артек» принимает детей более чем из 80 стран
Дети готовятся к весеннему прилету птиц, 1 марта 1960 года
В послевоенные годы в пионерию принимались школьники в возрасте от девяти до 14 лет. А за всю историю движения в его рядах побывали более 200 млн человек.
Девизы и лозунги пионеров:
Всегда готов!
Из искры возгорится пламя!
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
Орлята учатся летать.
И на Марсе будут яблони цвести.
Всегда вперед, ни шагу назад!
Пионер — всем ребятам пример.
Мы, пионеры советской страны, славной традиции будем верны!
Премьер-министр Кубы Фидель Кастро (слева) и президент Кубы Освальдо Дортикос (справа) с двумя первыми членами недавно организованного Союза пионеров-повстанцев для детей от семи до 13 лет в Гаване, 4 апреля 1961 года
Пионерское движение охватывало не только СССР, но и другие коммунистические страны. Например, на Кубе пионерская организация на государственном уровне существует с начала 1960-х годов
Пионеры Северной Кореи, Пхеньян, 4 ноября 1971 года
Подняв кулаки и выкрикивая лозунги, члены пионерской организации маршируют по китайскому Нанкину, 28 января 1979 года
Пионерский фестиваль имени Эрнста Тельмана в Лейпциге (город входил в состав ГДР), 5 июля 1980 года
В пионерском лагере «Орленок» Республиканского объединения «Хозтехника», Каракалпакская АССР, 1 июня 1976 года
Леонид Брежнев с пионерами во время церемонии открытия Международного детского праздника, посвященного Году ребенка в «Артеке», 9 августа 1979 года
Пионеры встречают американскую школьницу Саманту Смит (вторая справа) в Крыму, июль 1983 года
История приезда Саманты Смит в Советский Союз уникальна. Девочка, прочитав статью в журнале Time о новом генсеке ЦК КПСС Юрии Андропове, отправила ему письмо. Она написала, что боится ядерной войны между СССР и США, и спросила руководителя СССР: «Вы за войну или нет? Если вы против, пожалуйста, скажите, как вы собираетесь не допустить войну». Саманта получила ответ от Андропова, а также приглашение посетить СССР
Пионеры во время похода у костра, 1 июля 1974 года
Костер был одним из символов пионерии. Он символизировал мировую революцию, которая, как пламя, должна охватить всю планету. Огонь был изображен и на пионерском значке
Другие атрибуты пионерской организации — красное пионерское знамя, горны и барабаны
В 14 лет школьники-пионеры вступали в ряды Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, или комсомола (ВЛКСМ). Комсомольцу вручали значок и комсомольский билет, в который заносили данные по взносам: школьники и студенты платили 2 копейки в месяц, работающие — 1% от зарплаты
Праздник «XII Всемирный фестиваль в гостях у советских детей», 2 августа 1985 года
Красный пионерский галстук — один из главных символов движения. По праздничным дням было принято надевать красные пилотки и пионерскую форму.
Определенные ритуалы сопровождали пионеров во всем. На праздничных мероприятиях исполнялся «Марш юных пионеров», написанный в 1922 году пианистом Сергеем Кайдан-Дешкиным и поэтом Александром Жаровым. Пионеры отдавали друг другу салют. В каждой школе пионеры выпускали стенгазеты. Выходила всесоюзная газета «Пионерская правда», журналы «Пионер» и «Костер» — хроника движения, а также «Юный техник» и «Юный натуралист». По радио ежедневно в эфире была программа «Пионерская зорька», на телевидении работала телестудия «Орленок».
На экраны выходили фильмы, где главными героями были пионеры: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Кортик», «Приключения Петрова и Васечкина», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Москва — Кассиопея», «Отроки во Вселенной», «Тайна третьей планеты»
Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев во время торжественного открытия международного театрализованного праздника «Дружат дети всей планеты!», Гурзуф, 16 августа 1985 года
Школьников принимают в пионеры в музее В.И. Ленина в Москве, 22 апреля 1992 года
Эпоха перестройки коснулась и пионерии. 1 октября 1990 года вместо Всесоюзной пионерской организации был создан Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций (СПО-ФДО). Союз существует до сих пор, включает в себя около 80 детских объединений
Школьники перед торжественным приемом в пионеры на Красной площади в Москве, 19 мая 2019 года
В 2015 году в России создали аналог пионерской организации — «Российское движение школьников», цели и задачи которой аналогичны советской. В мае 2022 года РБК узнал, что власти планируют воссоздать детское движение в более масштабном формате. Идею поддержал Владимир Путин