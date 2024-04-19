В Донецке погиб американец Рассел Бентли
В Донецке погиб уроженец США Рассел Бентли, сотрудничавший с российским агентством Sputnik. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
«Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших», — написала Симоньян в своем телеграм-канале. Причину смерти она не уточнила.
12 апреля Симоньян сообщила, что Бентли (позывной «Техас») пропал в Донецке. По ее словам, в 2014 году американец «присоединился к ополчению ДНР и снимал репортажи в основном для американской аудитории». Получил гражданство России.
Последний раз Бентли видели 8 апреля, рассказала Симоньян. По ее словам, он и его жена приехали в Петровский район Донецка и оказались недалеко от места обстрела ВСУ. Военкор поехал узнать, не нужна ли его помощь раненым. С тех пор он не выходил на связь.
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