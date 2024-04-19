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СК попросил суд арестовать курьера из дела о подрыве машины Прозорова

СК попросил суд арестовать курьера из дела о подрыве машины Прозорова
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой подорвали машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщили «РИА Новости» в суде.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

Днем 12 апреля во дворе дома в Москве взорвался внедорожник Прозорова Toyota Land Cruiser. Взрыв произошел, когда водитель вставил ключ в замок зажигания. Прозоров получил травмы. Он заявил о причастности к взрыву украинских властей и спецслужб.

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Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали 16 апреля. В ФСБ сообщили, что им оказался россиянин 1983 года рождения Владимир Головченко. Задание ему передали по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждают в спецслужбе.

На видео, опубликованном ФСБ после задержания, мужчина рассказывал, что с 2010 года проживал на Украине. По данным спецслужбы, по заданию куратора в марте он приехал в Россию и получил компоненты бомбы, собрал ее и «после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ» заминировал автомобиль. Суд арестовал Головченко 18 апреля.

17 апреля ФСБ задержала курьера, который доставил в Россию компоненты бомбы для подрыва машины Прозорова. Курьером оказался гражданин России и Молдавии. В ФСБ рассказали, что компоненты взрывчатки были замаскированы под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.

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Теги
Следственный комитет покушение курьер суд арест
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