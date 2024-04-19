СК попросил суд арестовать курьера из дела о подрыве машины Прозорова
В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте курьера, доставившего в Россию компоненты бомбы, с помощью которой подорвали машину экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщили «РИА Новости» в суде.
«В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.
Днем 12 апреля во дворе дома в Москве взорвался внедорожник Прозорова Toyota Land Cruiser. Взрыв произошел, когда водитель вставил ключ в замок зажигания. Прозоров получил травмы. Он заявил о причастности к взрыву украинских властей и спецслужб.
Подозреваемого в подрыве автомобиля задержали 16 апреля. В ФСБ сообщили, что им оказался россиянин 1983 года рождения Владимир Головченко. Задание ему передали по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, утверждают в спецслужбе.
На видео, опубликованном ФСБ после задержания, мужчина рассказывал, что с 2010 года проживал на Украине. По данным спецслужбы, по заданию куратора в марте он приехал в Россию и получил компоненты бомбы, собрал ее и «после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ» заминировал автомобиль. Суд арестовал Головченко 18 апреля.
17 апреля ФСБ задержала курьера, который доставил в Россию компоненты бомбы для подрыва машины Прозорова. Курьером оказался гражданин России и Молдавии. В ФСБ рассказали, что компоненты взрывчатки были замаскированы под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники