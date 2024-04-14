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Военная операция на Украине ,  
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Под Одессой загорелись высоковольтные подстанции

Минэнерго Украины: под Одессой загорелись высоковольтные подстанции
Сюжет
Военная операция на Украине

В Одесской области в результате ударов загорелось оборудование высоковольтных подстанциях, сообщает Минэнерго Украины в своем телеграм-канале.

Пожары потушили сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. В результате возгорания потребители в четырех неназванных населенных пунктах остались без света, уточнили в Минэнерго. Позже ведомство добавило, что без электричества остались около 7 тыс. жителей.

В Одессе прогремел взрыв
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11 апреля в результате взрыва в Одесской области начался пожар на территории энергетического объекта, его оперативно ликвидировали, люди не пострадали. Украинские военные сообщили, что взрывы зафиксировали и в Николаевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Под Одессой загорелись высоковольтные подстанции
Под Одессой загорелись высоковольтные подстанции

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Теги
Одесская область Минэнерго Украины Украина Пожар
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