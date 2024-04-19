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Военная операция на Украине ,  
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Песков ответил на вопрос, идет ли военная операция по плану

Песков заявил о неизменности целей военной операции на Украине
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Военная операция на Украине
Песков заявил, что участие Запада сказывается на ее нюансах, однако цели не изменились. Среди целей операции Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» Украины
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Цели российской военной операции на Украине не изменились, однако, поскольку Запад «де-факто является стороной в этом конфликте», это сказывается на нюансах ее проведения. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, идет ли военная операция на Украине по плану, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что, поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно меняет, расширяет свои модальности участия в этом конфликте, конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО. Но цели СВО остаются прежними. С точки зрения тактики и стратегии — то это, конечно, прерогатива Министерства обороны», — сказал он.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предпочитает переговорный процесс военным действиям, однако указал, что для начала переговоров нужно отодвинуть в сторону «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского. «Нагнетание [темы] поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада — это отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику», — подчеркнул министр.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Объявляя о начале военной операции на Украине, президент России Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса. Спустя полгода, в сентябре 2022 года, он заявил, что целью военной операции также является ликвидация «антироссийского анклава». В июле 2023 года президент сообщил, что цели операции носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК в ноябре 2023 года говорил, что военная операция России на Украине будет продолжаться, пока не будет исключена угроза атак на Россию. Путин в январе заявил, что обстрелы мирных городов должна предотвратить демилитаризованная линия. «Эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти используют для обстрела мирных городов», — объяснял он.

Россия по-прежнему готова к мирным переговорам, но с учетом своих интересов, заявил Путин в сентябре 2023 года. Он повторил этот тезис и в интервью журналисту Такеру Карлсону 9 февраля. Киев исключал переговоры с Москвой без вывода войск на границы 1991 года.

Песков ответил на вопрос, идет ли военная операция по плану
Песков ответил на вопрос, идет ли военная операция по плану

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Дмитрий Песков Запад
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