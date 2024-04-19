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Политика ,  
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Песков ответил на сообщения об ужесточении выезда чиновникам за рубеж

В Кремле рассказали о различиях в режимах выезда за границу в разных ведомствах
Reuters сообщал, что правила выезда российских чиновников за рубеж ужесточились, в некоторых ведомствах запрещены поездки даже в дружественные страны. Песков отметил, что режимы согласования выезда за рубеж в госструктурах разные
Фото: OShuma / Shutterstock
Фото: OShuma / Shutterstock

В некоторых российских ведомствах существуют запреты на выезд сотрудников за рубеж, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Reuters об ужесточении правил выезда из страны госслужащих.

«Во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выездов за границу. Есть ведомства, где действительно выезды для сотрудников не разрешаются. Есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок обязательный, порядок отдельных согласований», — сказал представитель Кремля.

Накануне, 18 апреля, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что чиновники и парламентарии не могут выезжать за рубеж без специального разрешения, а ФСБ требует, чтобы работники министерств не посещали даже дружественные страны.

Собеседники агентства, как и Песков, отметили, что в разных органах власти правила различаются: например, в Госдуме и Совфеде каждый случай выезда за рубеж рассматривают отдельно, а в администрации президента «больше свободы». Так, один из думских источников Reuters пожаловался, что не может выехать даже в Минск.

Выезд чиновников за границу будет регулировать комиссия по гостайне
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Фото:Андрей Перечицкий / ТАСС

Другой собеседник Reuters рассказал, что лица с доступом к государственной тайне могут выезжать за рубеж только по веским причинам (на лечение или на похороны). Еще один источник сообщил, что сотрудникам Минфина разрешены заграничные поездки только по работе. Работающие в силовых ведомствах (МВД, ФСБ и Росгвардия) могут проводить отпуск в 14 странах, среди них — государства бывшего СССР, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

По данным Reuters, негласные ограничения на зарубежные поездки для некоторых сотрудников правительства действовали с 2022 года, впоследствии их расширили. Среди причин ужесточения источники агентства назвали опасения, что выехавшие за рубеж госслужащие «могут оказаться в ловушке и будут вынуждены выдать государственные секреты о национальной безопасности».

Еще одна причина — риск, что чиновников задержат и экстрадируют на Запад. По информации Reuters, ужесточение правил произошло после задержания в Лондоне экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова по делу о нарушении санкций и отмывании денег. В феврале его отпустили под залог.

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