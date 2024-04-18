 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Reuters сообщил об ужесточении выезда за рубеж для российских чиновников

Reuters: чиновникам в России запретили выезжать за границу без спецразрешения
Некоторые чиновники, имеющие доступ к гостайне, не могут выехать в Белоруссию, Узбекистан и другие дружественные страны, не получив специальное разрешение, пишет Reuters
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские власти ужесточают правила выезда за границу для госслужащих, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, негласные ограничения на зарубежные поездки для некоторых сотрудников правительства действуют с 2022 года, впоследствии их расширили.

Агентство пишет, что сотрудники ряда госструктур не могут выезжать за рубеж без специального разрешения, а ФСБ требует, чтобы работники министерств не посещали даже дружественные страны, которые не присоединились к санкциям против России. Собеседники на условиях анонимности сказали Reuters, что в разных органах власти правила отличаются: например, в Госдуме и Совфеде каждый случай выезда за рубеж рассматривают отдельно, а в администрации президента «больше свободы».

В августе 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который уточняет правила выезда за границу людей с допуском к засекреченной информации, в том числе депутатов, сенаторов, судей и т.д. Им нужно уведомлять о выезде за границу ФСБ и СВР. Как заявляли авторы документа, мера связана в том числе «с угрозами безопасности страны в условиях проведения СВО» и санкциями.

Согласно указу Путина от марта 2024 года, решение о зарубежных поездках главы правительства и его заместителей, руководителя администрации президента, генпрокурора, глав СК, ЦБ и ЦИК принимает Межведомственная комиссия по защите гостайны.

Выезд чиновников за границу будет регулировать комиссия по гостайне
Политика
Фото:Андрей Перечицкий / ТАСС

Источник в российском парламенте сообщил, что сотрудникам нижней палаты запрещены любые поездки за границу: «Я даже не могу поехать в Минск». Он утверждает, что «есть негласное правило, по которому все запросы отклоняются». По словам другого собеседника, «вообще никуда нельзя поехать, даже в Узбекистан или Белоруссию на майские праздники; можно, только если есть разрешение».

Еще один источник сказал, что чиновники, имеющие доступ к государственной тайне, могут выезжать за рубеж только по веским причинам, например, ради лечения или присутствия на похоронах. Сотрудникам Минфина разрешены только заграничные поездки по работе, сказал еще один собеседник. Что касается сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии, они могут проводить отпуск в 14 странах, среди них — государства бывшего СССР, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства России, в Центр общественных связей ФСБ.

По словам собеседников Reuters, власти опасаются, что чиновники, приехав за границу, «могут оказаться в ловушке и будут вынуждены выдать государственные секреты о национальной безопасности». Еще одна причина — риск, что чиновников задержат и экстрадируют на Запад, пишет агентство. По его данным, ужесточить правила решили после задержания в Лондоне экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова по делу о нарушении санкций и отмывании денег. В феврале его отпустили под залог.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Маргарита Овсянникова
правительство Госдума Совфед Минфин поездки за границу чиновники
Материалы по теме
ФСБ завела дело на выехавшего из страны москвича за нарушение гостайны
Общество
Кремль исключил «аппаратные ограничения» на поездку чиновников за рубеж
Политика
Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 16:37
Врач рассказала о состоянии девочки с «маской Бэтмена» перед операцией Общество, 22:57
Пентагон впервые показал кадры боя человека с управляемым ИИ истребителем Политика, 22:27
Reuters сообщил об ужесточении выезда за рубеж для российских чиновников Политика, 22:25
Пермский чиновник уволился после фразы сына «На хрена мне Пермь» Политика, 22:11
Фон дер Ляйен рассказала об утечке капитала из Европы в США Экономика, 22:09
Украина потребовала отстранить 15 россиян от чемпионата Европы по дзюдо Спорт, 21:58
Меликов вступился за полицию Дагестана после инцидента с главой МЧС Чечни Политика, 21:53
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться Общество, 21:36
Почему республиканцы взбунтовались против помощи Украине и Израилю Политика, 21:27
Яромир Ягр в 52 года забил первый гол в сезоне Спорт, 21:24
Столтенберг предложил Украине самой обеспечить себя солдатами Политика, 21:14
В Крыму провели операцию против группировки «Белая масть» Политика, 21:07
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 21:06
Военная операция на Украине. Карта на 18 апреля Политика, 21:03