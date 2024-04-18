Reuters сообщил об ужесточении выезда за рубеж для российских чиновников

Некоторые чиновники, имеющие доступ к гостайне, не могут выехать в Белоруссию, Узбекистан и другие дружественные страны, не получив специальное разрешение, пишет Reuters

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские власти ужесточают правила выезда за границу для госслужащих, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, негласные ограничения на зарубежные поездки для некоторых сотрудников правительства действуют с 2022 года, впоследствии их расширили.

Агентство пишет, что сотрудники ряда госструктур не могут выезжать за рубеж без специального разрешения, а ФСБ требует, чтобы работники министерств не посещали даже дружественные страны, которые не присоединились к санкциям против России. Собеседники на условиях анонимности сказали Reuters, что в разных органах власти правила отличаются: например, в Госдуме и Совфеде каждый случай выезда за рубеж рассматривают отдельно, а в администрации президента «больше свободы».

В августе 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который уточняет правила выезда за границу людей с допуском к засекреченной информации, в том числе депутатов, сенаторов, судей и т.д. Им нужно уведомлять о выезде за границу ФСБ и СВР. Как заявляли авторы документа, мера связана в том числе «с угрозами безопасности страны в условиях проведения СВО» и санкциями. Согласно указу Путина от марта 2024 года, решение о зарубежных поездках главы правительства и его заместителей, руководителя администрации президента, генпрокурора, глав СК, ЦБ и ЦИК принимает Межведомственная комиссия по защите гостайны.

Источник в российском парламенте сообщил, что сотрудникам нижней палаты запрещены любые поездки за границу: «Я даже не могу поехать в Минск». Он утверждает, что «есть негласное правило, по которому все запросы отклоняются». По словам другого собеседника, «вообще никуда нельзя поехать, даже в Узбекистан или Белоруссию на майские праздники; можно, только если есть разрешение».

Еще один источник сказал, что чиновники, имеющие доступ к государственной тайне, могут выезжать за рубеж только по веским причинам, например, ради лечения или присутствия на похоронах. Сотрудникам Минфина разрешены только заграничные поездки по работе, сказал еще один собеседник. Что касается сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии, они могут проводить отпуск в 14 странах, среди них — государства бывшего СССР, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства России, в Центр общественных связей ФСБ.

По словам собеседников Reuters, власти опасаются, что чиновники, приехав за границу, «могут оказаться в ловушке и будут вынуждены выдать государственные секреты о национальной безопасности». Еще одна причина — риск, что чиновников задержат и экстрадируют на Запад, пишет агентство. По его данным, ужесточить правила решили после задержания в Лондоне экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова по делу о нарушении санкций и отмывании денег. В феврале его отпустили под залог.