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Политика ,  
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Выезд чиновников за границу будет регулировать комиссия по гостайне

Комиссия по гостайне будет ограничивать право чиновников на выезд за рубеж
Комиссия по защите гостайны сможет ограничивать выезд за рубеж главе правительства, генпрокурору, главе СК и ЦБ. Решение будет приниматься на основе категории тайных сведений в течение 20 рабочих дней
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

Межведомственная комиссия по защите гостайны будет принимать решения об ограничении права на выезд из России некоторым чиновникам. Подписанный президентом Владимиром Путиным указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе речь идет о чиновниках, «замещавших должности, предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной тайне».

В этот перечень входят:

  • председатель правительства и его замы;
  • генеральный прокурор;
  • руководитель администрации президента;
  • заместитель председателя и секретарь Совета безопасности;
  • министр промышленности и торговли;
  • председатель Следственного комитета;
  • главы ЦИК, Счетной палаты, Центробанка, РАН, главы регионов и омбудсмены.

Исключение составляют чиновники Минобороны, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Службы внешней разведки (СВР), ФСБ, Росгвардии, ФСО и Главного управления специальных программ президента России.

Согласно указу перед принятием решения о праве на выезд за рубеж в комиссию по гостайне поступит информация о чиновнике, в том числе дата последнего (не более чем за пять лет до даты прекращения полномочий) его доступа к секретным сведениям и краткое содержание категории этих сведений. Заседание комиссии, на котором должно быть принято решение, должно быть проведено не позднее 20 рабочих дней с момента поступления документов.

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Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

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В январе 2023 года «Коммерсантъ» писал, что власти российских регионов (Марий Эл, Чувашия, Северная Осетия, Брянская область) решили ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых за рубеж после нескольких резонансных случаев. Официальный запрет они ввести не могут, однако в ряде регионов введена «настоятельная рекомендация» по поводу поездок за границу, уточнила газета.

В Кремле тогда, комментируя предложение вологодского губернатора Олега Кувшинникова чиновникам воздержаться от заграничных поездок, заявили об отсутствии «аппаратных ограничений» на поездки чиновников за рубеж.

В феврале 2024 года губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о возможном ограничении главам муниципалитетов, имеющим доступ к государственной тайне, выезда за рубеж.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
гостайна чиновники выезд за границу Владимир Путин указ
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