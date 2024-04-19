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Военная операция на Украине ,  
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ЦРУ предупредило о риске поражения Украины к концу 2024 года

Директор ЦРУ Бёрнс: Украина может проиграть к концу 2024 года без помощи США
Сюжет
Военная операция на Украине
Украину ждет «гораздо более ужасное» развитие событий к концу 2024-го, если США так и не выделят помощь, сказал Уильям Бёрнс. По мнению директора ЦРУ, Россия тогда сможет добиться урегулирования на своих условиях
Фото: Ivan Antypenko / Reuters
Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Украина может к концу этого года проиграть в конфликте с Россией, если американские конгрессмены не согласуют новый пакет военной помощи, заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс на выступлении в президентском центре Джорджа Буша. Его слова передает Politico.

Военная помощь придаст украинцам как практический и психологический импульс, за счет которого Киев сможет продержаться в течение всего года, предупредил Бёрнс, но если выделение денег не согласуют, происходящее будет «гораздо более ужасным».

«Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, поставить Путина в такое положение, когда он сможет в значительной степени диктовать условия политического урегулирования», — предупредил директор ЦРУ.

Politico отмечает: похоже, Бёрнс сделал самое серьезное предупреждение среди всех высокопоставленных американских чиновников по поводу конфликта. Несколько украинских офицеров ранее высказали мнение в беседах с корреспондентом издания, что фронт может рухнуть этим летом, если Россия перейдет в наступление.

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

Ранее в офисе украинского президента и сам глава государства Владимир Зеленский говорил о продвижении российской армии. Президент указывал, что ВСУ не хватает вооружений для сдерживания фронта, тогда как «российская армия ощущает свою силу почти во всем, что касается вооруженной составляющей».

«Если не будет помощи, то нам будет крайне сложно — мы будем терять наших людей, будем терять наших воинов. <...> Вопрос не только в территориях, вопрос в людях. А территории для нас тоже важны», — подчеркивал Зеленский.

Российские власти требуют прекратить снабжение украинской армии и настаивают, что эти действия не могут помешать Москве добиться целей, а приводят только к затягиванию конфликта.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина ЦРУ Уильям Бернс поражение
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