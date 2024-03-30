 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В офисе Зеленского заявили об активном продвижении российских войск

Подоляк: российские войска продвигаются вперед, Украине не хватает оружия
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские войска активно продвигаются вперед, в то время как Украина не может решить проблему нехватки вооружения, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Bild.

«Мы находимся в обороне, а они (российские вооруженные силы. — РБК) оказывают давление. <...> Они все больше и больше продвигаются вперед. В дополнение к этому мы наблюдаем, как они продолжают модернизироваться, укрепляться и мобилизовать пополнение», — сказал он.

При этом Подоляк отметил, что не уверен в том, будет ли крупномасштабное наступление со стороны России. «Но они будут продолжать наступать, и без оружия мы не сможем разрушить их логистику снабжения», — подчеркнул советник.

Зеленский спрогнозировал отступление Украины без американской помощи
Политика
Владимир Зеленский инспектирует укрепления в Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью The Washington Post заявил, что без дальнейшей помощи со стороны США украинские войска будут отступать.

«Если нет поддержки США, это означает, что у нас нет противовоздушной обороны, нет ракет Patriot, нет глушилок для радиоэлектронной борьбы, нет 155-мм артиллерийских снарядов», — отметил глава государства. Кроме того, Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил он.

По словам Зеленского, Киев потерял полгода, ожидая помощь от Запада, и «больше не может терять время».

Читайте на РБК Pro
Какие российские компании используют нейросети и что это им дает
Провалы в памяти: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Двойные налоги и низкие ставки: что сдерживает развитие фриланса в России
Налоговая система Гонконга меняется под нажимом ЕС. Что появилось нового

США с октября 2023-го не могут согласовать дополнительное финансирование военной помощи для Украины.

Россия осуждает военную помощь западных стран Украине, в том числе поставки оружия. В Кремле полагают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.

СК раскрыл новые подробности об организаторах теракта в «Крокусе»

Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте

В Белгороде дрон атаковал жилой дом. Фото

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Премьер Польши Дональд Туск заявил о наступлении «предвоенной эпохи»

Выживший в «Крокусе» мужчина нашел пулю в спине на следующий день после теракта

Библиотека Гарварда сняла с книги XIX века переплет из человеческой кожи. Фото

Лавров оценил китайский мирный план урегулирования конфликта на Украине

Россия и США обменялись пословицами о навозе и мыле

Теги
Михаил Подоляк Украина Россия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Зеленский спрогнозировал отступление Украины без американской помощи
Политика
Подоляк заявил о стагнации ВСУ на передовой
Политика
Пушилин заявил о продвижении российских войск «практически везде»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Axios узнал об идее Израиля разместить в секторе Газа арабских военных Политика, 06:20
Вильфанд спрогнозировал минусовую температуру и снег в апреле Общество, 05:56
В Турции сообщили о запрете полетов в ЕС для авиакомпании из-за России Политика, 05:40
CNN узнал возможную дату переговоров США с Израилем по поводу Рафаха Политика, 05:24
Пентагон выявил перерасход в $400 млн при выделении помощи Украине Политика, 05:01
В офисе Зеленского заявили об активном продвижении российских войск Политика, 04:46
В НАТО заявили, что не видят признаков планирования Россией нападения Политика, 04:20
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Бельгия выделит Украине €100 млн на техническое обслуживание F-16 Политика, 04:04
Гейтс предупредил, что ИИ может начать ошибаться при решении легких задач Технологии и медиа, 03:29
Опрос выявил рост числа нерелигиозных американцев за десять лет Общество, 03:10
Украина заявила о полном разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области Политика, 02:57
Восемь неочевидных мест для путешествий по России РБК и Газпром нефть, 02:54
WP узнала об одобрении США поставки Израилю тысяч бомб и 25 истребителей Политика, 02:30
Власти Узбекистана решили усилить меры по предотвращению терактов Политика, 02:11