В офисе Зеленского заявили об активном продвижении российских войск

Российские войска активно продвигаются вперед, в то время как Украина не может решить проблему нехватки вооружения, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Bild.

«Мы находимся в обороне, а они (российские вооруженные силы. — РБК) оказывают давление. <...> Они все больше и больше продвигаются вперед. В дополнение к этому мы наблюдаем, как они продолжают модернизироваться, укрепляться и мобилизовать пополнение», — сказал он.

При этом Подоляк отметил, что не уверен в том, будет ли крупномасштабное наступление со стороны России. «Но они будут продолжать наступать, и без оружия мы не сможем разрушить их логистику снабжения», — подчеркнул советник.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью The Washington Post заявил, что без дальнейшей помощи со стороны США украинские войска будут отступать.

«Если нет поддержки США, это означает, что у нас нет противовоздушной обороны, нет ракет Patriot, нет глушилок для радиоэлектронной борьбы, нет 155-мм артиллерийских снарядов», — отметил глава государства. Кроме того, Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил он.

По словам Зеленского, Киев потерял полгода, ожидая помощь от Запада, и «больше не может терять время».

США с октября 2023-го не могут согласовать дополнительное финансирование военной помощи для Украины.

Россия осуждает военную помощь западных стран Украине, в том числе поставки оружия. В Кремле полагают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.