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Власти объяснили яркую вспышку над Киевом падением спутника NASA
Киевская ОВА: яркая вспышка в Киеве стала результатом падения космического спутника NASA
Яркая вспышка в небе над Киевом стала результатом падения на Землю космического спутника NASA, сообщили в администрации Киевской области. Ранее видео со вспышкой публиковали, в частности, УНИАН и «Страна.ua».
«Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков — была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала», — говорится в сообщении обладминистрации.
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