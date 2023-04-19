Власти объяснили яркую вспышку над Киевом падением спутника NASA

Яркая вспышка в небе над Киевом стала результатом падения на Землю космического спутника NASA, сообщили в администрации Киевской области. Ранее видео со вспышкой публиковали, в частности, УНИАН и «Страна.ua».

«Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков — была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала», — говорится в сообщении обладминистрации.

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