ТАСС сообщил о задержании бывшего замминистра

В Москве по делу о хищении с «пушкинских карт» задержали экс-замминистра культуры Ярилову

В Москве по делу о хищении с «пушкинских карт» задержана экс-замминистра культуры Ольга Ярилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, а также телеграм-канал «112».

«[Ярилова] задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве», — сказал собеседник агентства.

По данным «112», в настоящее время бывшая чиновница находится на допросе.

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