Путин в ответ на жалобы Росфинмониторинга заявил о «жуликах везде»

Глава Росфинмониторинга рассказал главе государства о мошенничестве с Пушкинскими картами на 100 млн руб. и похожей ситуации с туристическим кэшбеком. Президент в ответ заявил о жуликах, которые появляются «что ни сделаешь»

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил ему о мошенничестве с использованием молодежных «Пушкинских карт» и туристического кэшбека, в ответ на это глава государства отметил, что «везде жулики появляются». Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Надо сказать, что там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник», — начал Чиханчин и рассказал, что злоумышленники с помощью «Пушкинских карт» смогли присвоить себе 100 млн руб. Мошенники предоставляли фальшивые списки людей, «мертвых душ», которые могли получать такие карты. Примерно похожая ситуация была и с туристическим кэшбеком, указал глава Росфинмониторинга. По его словам, над недопущением таких ситуаций ведется работа вместе с ФСБ, а злоумышленники и их активы арестованы.

«Что ни сделаешь, везде жулики появляются», — заключил Путин.

Программа «Пушкинская карта» была запущена с сентября 2021 года. Благодаря ей молодые люди получают на карту 5 тыс. руб. в год, которые можно потратить на посещение музеев, театров, филармоний, библиотек и культурных учреждений по всей стране. Программа распространяется на школьников, студентов и учащихся колледжей от 14 до 22 лет. Минкультуры уже тогда предупреждало, что мошенники размещают в интернете объявления о продаже «Пушкинских карт», однако продавать или передавать их третьим лицам — незаконно.

В конце прошлого года глава комитета Госдумы по информполитике сообщил, что в Самаре завели дело о мошенничестве по факту хищения денег с «Пушкинских карт». Задержали предполагаемых организаторов Григория Мокеева, Артема Корабеля и Владислава Михеева, ущерб от их действий оценили в 15 млн руб.

Хинштейн рассказывал, что они организовали «Театр Нового времени», который стал участником программы. По бумагам спектакли там якобы шли при полном аншлаге, а билеты стоили около 3 тыс. руб., что по меркам города «абсолютный космос», пояснил депутат. На самом деле залы были пустыми, а мошенники просили у студентов пароли от «Пушкинских карт» и через них покупали билеты в этот театр, а студентам отдавали 1,5—2 тыс. руб.