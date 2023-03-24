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Директор МХАТ объяснил появление проблем с билетами по «Пушкинской карте»

Директор МХАТ Владимир Кехман объяснил появление проблем с билетами по «Пушкинской карте»
Мошенники выкупают «Пушкинские карты» у подростков, после чего нелегально приобретают по ним билеты и продают зрителям. По словам директора МХАТа, в ситуации разбирается Минцифры

Директор МХАТ объяснил появление проблем с билетами по «Пушкинской карте»
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Директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман в эфире РБК рассказал об обстоятельствах скандала, который произошел вчера в театре. Туда на спектакль не пустили 75 человек из-за проверки билетов, купленных по «Пушкинским картам».

По его словам, выяснилось, по «Пушкинской карте» пытались пройти либо люди, у которых такой карты нет, либо те, чьи билеты были выписаны на подставных лиц. Директор МХАТ объяснил, что злоумышленники скупают «Пушкинские карты» у подростков, после чего по ним покупаются билеты. «Перекупщики перекупают сначала у детей [«Пушкинские карты»] за копейки, а потом продают… Например, у нас билет стоит 5 тыс., они продают за 2,5 тыс., вводя людей в заблуждение», — объяснил он.

Кехман сообщил, что обсудил ситуацию с Минцифры и рассчитывает, что ведомство сделает так, что подобные ситуации больше не будут повторяться.

Минцифры в своем телеграм-канале предупредило о мошенниках, продающих билеты, приобретенные по «Пушкинским картам». » Чтобы другой человек не смог воспользоваться билетом, купленным по карте, на нем указывается полное имя владельца карты. На входе после сканирования QR-кода посетителя попросят предъявить паспорт или профиль с фото в приложении «Госуслуги Культура», — отметили в министерстве. В ведомстве посоветовали приобретать билеты на официальных сайтах.

Программа «Пушкинская карта» распространяется на граждан от 14 до 22 лет и позволяет приобретать билеты в учреждения культуры и на культурные мероприятия.

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На 25 марта в МХАТе продано 275 билетов по «Пушкинской карте». Зрителям, которые придут на спектакль по билетам, купленным по чужой карте, предложат сдать их правоохранительным органам и на месте написать заявление в полицию на мошенников.

Теги
Владимир Кехман МХАТ театр
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