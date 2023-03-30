Кремль ответил на слова Эрдогана о возможном визите Путина в Турцию

Песков: решение о визите Путина в Турцию пока не принималось

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Решение о поездке президента России Владимира Путина в Турцию на церемонию загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» пока не принято, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока точных решений не принималось. Конечно, так или иначе российская сторона будет достойно представлена и будет принимать участие в церемонии, которая состоится в конце апреля», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что этот проект является важным для двусторонних отношений между Россией и Турцией и в целом для развития турецкой энергетики.

29 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин 27 апреля, возможно, посетит Турцию, чтобы принять участие в церемонии. «Возможно, 27 апреля господин Путин тоже приедет или мы вместе подключимся через онлайн-систему и, надеюсь, сделаем первый шаг», — сказал он.

Турецкое издание DikGazete до этого сообщало, что Анкара завершила подготовку к визиту Путина в Турцию и теперь ожидает его приезда. По его данным, Путин и Эрдоган посетят пострадавшие от февральских землетрясений провинции и обсудят российско-турецкое партнерство в различных сферах. Песков эту информацию опровергал.

АЭС «Аккую» строится на южном побережье Турции, в провинции Мерсин, ее строительство ведет «Росатом». Атомная электростанция станет первой в Турции. Соответствующее российско-турецкое соглашение было подписано в мае 2010 года. На станции появятся четыре энергоблока с реакторами ВВЭР, мощность каждого из них составит 1200 МВт. Стоимость сооружения станции оценивается в $20 млрд.