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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
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Подозреваемый в связи с WikiLeaks экс-глава МИД Эквадора сбежал из страны
Суд Эквадора постановил взять под стражу Рикардо Патиньо, подозреваемого в связях с близкими к WikiLeaks людьми, он объявлен в розыск по линии Интерпола. Министр покинул страну через границу с Перу
Рикардо Патиньо (Фото: Tran Van Minh / AP)

Эквадорский судья Флавио Паломо постановил взять под стражу экс-главу МИД страны Рикардо Патиньо, обвиняемого в подстрекательстве, а также объявить его в международный розыск по каналам Интерпола. Об этом сообщает газета El Comercio. Отмечается, что Патиньо покинул Эквадор через границу с Перу.

Прокурор Франкин Морочо 13 апреля просил судью арестовать Патиньо, но эта просьба была отклонена. На 17 апреля были назначены слушания по формулировкам обвинения в адрес экс-министра.

Обвинения в отношении Патиньо были выдвинуты еще в октябре 2018 года, когда он публично призывал к «боевому сопротивлению» правительству президента Эквадора Ленина Морено. «Мы должны быть готовы к репрессиям, так как нам предстоит захватить государственные учреждения, мы должны перекрыть дороги и выпустить заключенных. Мы их не боимся. Мы покажем им свои возможности», - приводит газета слова Патиньо.

Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо 11 апреля сообщила, что близкий к организации WikiLeaks человек шведского происхождения был задержан в аэропорту города Кито при попытке вылететь в Японию. Об этом сообщала газета El Universo. По словам Ромо, задержанный проживал в Эквадоре, у властей есть доказательства его связей с Рикардо Патиньо. Она отметила, что задержанный дважды ездил с экс-главой МИДа в Перу и Испанию. Патино отвергал все обвинения в связях с WikiLeaks.

Фотогалерея 
Как изменился Джулиан Ассанж за семь лет жизни в посольстве Эквадора

Основателем WikiLeaks является Джулиан Ассанж, арестованный британскими властями 11 апреля. С 2012 года он находился в посольстве Эквадора в Лондоне, латиноамериканская страна предоставляла Ассанжу убежище. США требуют экстрадировать арестанта, защита Ассанжа опасается, что там ему может грозить смертная казнь или до 35 лет тюрьмы. Власти Великобритании пообещали не выдавать Ассанжа в страны, где он может быть казнен. По словам самого Ассанжа, в Вашингтоне добиваются его экстрадиции из-за публикации секретных документов Госдепартамента.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Эквадор, экс-министр, МИД, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Великобритания
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