Подозреваемый в связи с WikiLeaks экс-глава МИД Эквадора сбежал из страны

Суд Эквадора постановил взять под стражу Рикардо Патиньо, подозреваемого в связях с близкими к WikiLeaks людьми, он объявлен в розыск по линии Интерпола. Министр покинул страну через границу с Перу

Рикардо Патиньо (Фото: Tran Van Minh / AP)

Эквадорский судья Флавио Паломо постановил взять под стражу экс-главу МИД страны Рикардо Патиньо, обвиняемого в подстрекательстве, а также объявить его в международный розыск по каналам Интерпола. Об этом сообщает газета El Comercio. Отмечается, что Патиньо покинул Эквадор через границу с Перу.

Прокурор Франкин Морочо 13 апреля просил судью арестовать Патиньо, но эта просьба была отклонена. На 17 апреля были назначены слушания по формулировкам обвинения в адрес экс-министра.

Обвинения в отношении Патиньо были выдвинуты еще в октябре 2018 года, когда он публично призывал к «боевому сопротивлению» правительству президента Эквадора Ленина Морено. «Мы должны быть готовы к репрессиям, так как нам предстоит захватить государственные учреждения, мы должны перекрыть дороги и выпустить заключенных. Мы их не боимся. Мы покажем им свои возможности», - приводит газета слова Патиньо.

Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо 11 апреля сообщила, что близкий к организации WikiLeaks человек шведского происхождения был задержан в аэропорту города Кито при попытке вылететь в Японию. Об этом сообщала газета El Universo. По словам Ромо, задержанный проживал в Эквадоре, у властей есть доказательства его связей с Рикардо Патиньо. Она отметила, что задержанный дважды ездил с экс-главой МИДа в Перу и Испанию. Патино отвергал все обвинения в связях с WikiLeaks.