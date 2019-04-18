В Кремле пролистают доклад Мюллера перед докладом Путину

Перед тем, как сообщить президенту России об итогах расследования Роберта Мюллера, доклад о его итогах надо проанализировать, заяви Песков

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Перед тем, как доложить президенту России о результатах расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США, текст документа нужно оценить, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сначала предстоит пролистать [доклад] и понять, есть ли что-либо, заслуживающее анализа», — сказал Песков.

18 апреля генеральный прокурор США Уильям Барр представил результаты расследования специального прокурора Роберта Мюллера. Тот на протяжении 17 месяцев вел расследование, чтобы установить, было ли вмешательство России в выборы США и знал ли об этом президент Трамп.

​Барр заявил, что команде Мюллера не удалось обнаружить признаков сговора предвыборного штаба Трампа с Россией или признаков того, что президент и его команда координировали действия по вмешательству в выборы США.

При этом само вмешательство Москвы в выборный процесс США имело место.