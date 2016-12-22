В Думе и Совфеде оценили слова Трампа о «схватке с русскими» в Сирии

Никаких столкновений между российскими и американскими военными в Сирии, в ходе которых погибло бы много людей, не было, заявили в Госдуме и Совфеде. Ранее об этом заявил президент США Дональд Трамп

Дмитрий Белик (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Российские парламентарии прокомментировали РБК высказывания президента США Дональда Трампа о том, что в Сирии была «очень суровая схватка» между американскими солдатами и русскими, в которой погибло много людей.

По мнению члена комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрия Белика, который в середине апреля побывал в Дамаске с визитом в составе парламентской делегации, высказывание Трампа является очередной попыткой втянуть Россию в противостояние, хотя бы в Twitter. «Никаких официально зарегистрированных со стороны нашего Минобороны столкновений месяц назад в Сирии не было. В марте шла активная фаза боевых действий армии САР против боевиков и террористов, к слову, достаточно успешных, большая часть территории Сирии освобождена. Лучше бы Дональд Трамп рассказал об этих успехах официального Дамаска», — сказал он.

По мнению Белика, США не могут простить России «победу, которую мы одержали в Сирии во время атаки «умных» ракет Трампа». «Весь мир понимает, что это была победа России, без единого выстрела. Россия не стала активной стороной конфликта, но благодаря нашей помощи 30-летние сирийские ПВО сбили 70% пущенных в их сторону ракет. Запад прекрасно понимает, на что мы способны. Хорошо, что реальных столкновений между нами не было, иначе последствия были бы печальными», — добавил депутат.

Также побывавший в Сирии председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал высказывание Трампа «информацией для внутреннего потребления». «У нас [США и России], во-первых, есть каналы сотрудничества и взаимообмена информацией, достаточные, чтобы предотвращать риски. А то, что российская техника участвовала в отражении налета — это очевидно, но я не считаю, что это прямая схватка. Я думаю, просто президент [Дональд Трамп] склонен к драматизму. Он такой брутальный джентльмен. Я считаю, что во многом это информация для внутреннего потребления, и она во многом служит драматургии жанра, которая укрепляет позиции и мобилизует сторонников Трампа», — сказал он.

Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил РБК, что высказывание Дональда Трампа о схватке между американцами и русскими вызывает недоумение. «Я не имею информации о какой-то схватке американцев и русских, где погибло много людей. Он, наверное, просто морально поддерживает своих военнослужащих», — сказал Клинцевич.

Глава компании военного консалтинга «РСБ-групп» Олег Криницын сказал, что в словах Трампа речь идет об обстреле бойцов из ЧВК Вагнера. «Речь идет о том событии, когда американцы обстреляли нашу группу ЧВК Вагнера с сирийскими военными. Неоднократно наблюдаем, как Трампу неправильно докладывают информацию и он принимает неадекватные решения», — заверил Криницын.

РБК направил запрос в Минобороны России.

18 апреля 2018 года на пресс-конференции Трамп рассказал, что он думает о взаимоотношениях с Россией. Комментируя реплику из зала касательно санкций против Москвы, глава Белого дома заявил, что «США введут новые санкции, когда они их действительно заслужат». «Никто не вел себя так жестко с Россией, как президент Трамп. Это не журналисты пишут. Спросите у Москвы. Вам там расскажут, что жестче меня никого не было», — заявил президент.

«У нас была очень суровая схватка в Сирии — месяц назад схватка между американскими солдатами и русскими. Тогда много людей погибло, и это очень печально», — добавил Трамп.

Ранее, 12 апреля, глава ЦРУ Майк Помпео, которого Трамп выдвинул на пост госсекретаря, рассказал о гибели в Сирии «пары сотен русских».