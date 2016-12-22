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Трамп рассказал о суровой схватке между американцами и русскими в Сирии
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Трамп рассказал о суровой схватке между американцами и русскими в Сирии
Политика, 02:42
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Трамп рассказал о суровой схватке между американцами и русскими в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что месяц назад в Сирии была суровая схватка между американскими и российскими подразделениями. Себя он назвал самым жестким руководителем США в отношении Москвы
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

В конце пресс-конференции с премьер-министром Синдзо Абе во Флориде, когда Дональд Трамп уже собрался уходить, он решил рассказать, что думает о взаимоотношениях с Россией. Комментируя реплику из зала касательно санкций против Москвы, глава Белого дома заявил, что «США введут новые санкции, когда они их действительно заслужат»,

«Никто не вел себя так жестко с Россией как президент Трамп. Это не журналисты пишут. Спросите у Москвы. Вам там расскажут, что жестче меня никого не было», — заявил глава Белого дома».

«У нас была очень суровая схватка в Сирии. Месяц назад схватка между американскими солдатами и русскими. Тогда много людей погибло, и это очень печально», — заявил Трамп.

Как США нанесли удар по Сирии. Фоторепортаж Еще 2 фото
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Напоследок глава Белого дома заявил, что США могут ладить и с Китаем, и с Россией, и с Японией, и с другими странами.

Трансляцию пресс-конференции Трампа вела в своем twitter пресс-служба Белого дома.

Трамп не пояснил, что имел в виду, когда говорил о «суровой схватке» в Сирии.

Накануне помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл дал показания международному комитету палаты представителей, в ходе которых заявил о «недавней провалившейся атаке российских наемников на позиции США в Сирии».

7 февраля силы международной коалиции, возглавляемой США, нанесли массированный авиаудар по проправительственным войскам в районе Дейр-эз-Зора в Сирии. Американские военные тогда заявляли, что этот шаг стал ответом на нападение сторонников президента Сирии Башара Асада на штаб «Сирийских демократических сил», которых поддерживает Вашингтон.

Позднее СМИ сообщили, что в атаке на позиции «Сирийских демократических сил» участвовали также российские наемники из ЧВК Вагнера. Данные о погибших при этом сильно разнились: группа расследователей CIT сообщала о восьми погибших россиянах, РБК позже подтвердило эти данные. Bloomberg затем сообщил, что при ударе погибли 200 человек, источники агентства заявляли, что «большая часть» была россиянами. О гибели «пары сотен русских» 12 апреля заявил и глава ЦРУ Майк Помпео.

В середине февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, по предварительным данным, среди погибших во время авиаудара были россияне. «Речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России», — сказала она. При этом Захарова подчеркнула, что погибшие не были военнослужащими России. Сообщения о гибели сотен человек представитель МИДа назвала «классической дезинформацией».

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сирия , Дональд Трамп
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