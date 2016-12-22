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Госдеп заявил о попытке «российских наемников» атаковать силы США в Сирии
Война в Сирии, 19:54
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Госдеп заявил о попытке «российских наемников» атаковать силы США в Сирии
Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл дал показания международному комитету палаты представителей. В этих показаниях он заявил о «недавней провалившейся атаке российских наемников на позиции США в Сирии»
Уэсс Митчелл (Фото: Alex Brandon / AP)

Госдепартамент США утверждает, что «российские наемники» пытались атаковать позиции Америки в Сирии. Об этом заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл. Он дал (*.pdf) письменные показания международному комитету палаты представителей США.

«Безрассудное вмешательство [России] в Сирии и поддержка режима [Башара] Асада повысили риск конфронтации с Западом. Недавняя провалившаяся атака российских наемников на силы США в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения», — говорится в его показаниях.

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Митчелл в своих показаниях добавил, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Москвой в Сирии. Однако США готовы применить силу при необходимости, подчеркнул он.

«Мы не ищем конфронтации. Но наши военные не стесняются использовать необходимую и пропорциональную силу, чтобы защитить себя, поскольку они участвуют в операциях против ИГ и «Аль-Каиды» (запрещенные в России террористические организации. — РБК), — пояснил помощник госсекретаря.

Митчелл также подчеркнул, что конфликт в Сирии можно решить только в рамках переговоров в Женеве. «Мы подталкиваем Россию к тому, чтобы она была конструктивным участником этого процесса и привела Асада за стол переговоров. До сих пор Россия игнорировала эти призывы и вместо этого стала срывать [переговоры] в Женеве», — утверждает американский дипломат.

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7 февраля силы международной коалиции, возглавляемой США, нанесли массированный авиаудар по проправительственным войскам в районе Дейр-эз-Зора в Сирии. Американские военные тогда заявляли, что этот шаг стал ответом на нападение сторонников президента Сирии Башара Асада на штаб «Сирийских демократических сил», которых поддерживает Вашингтон.

Позднее СМИ сообщили, что в атаке на позиции «Сирийских демократических сил» участвовали также российские наемники из ЧВК Вагнера. Данные о погибших при этом сильно разнились: группа расследователей CIT сообщала о восьми погибших россиянах, РБК позже подтвердило эти данные. Bloomberg затем сообщил, что при ударе погибли 200 человек, источники агентства заявляли, что «большая часть» была россиянами. О гибели «пары сотен русских» 12 апреля заявил и глава ЦРУ Майк Помпео.

В середине февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, по предварительным данным, среди погибших во время авиаудара были россияне. «Речь может идти о гибели пяти человек, предположительно граждан России», — сказала она. При этом Захарова подчеркнула, что погибшие не были военнослужащими России. Сообщения о гибели сотен человек представитель МИДа назвала «классической дезинформацией».

Позже российский МИД сообщил о нескольких десятках россиян, раненных «в ходе недавнего военного столкновения». В ведомстве не уточнили, о каком именно столкновении идет речь, но подчеркнули, что в этом столкновении «не участвовали военнослужащие Российской Федерации». Российские граждане едут в Сирию по «своей воле и с разными целями», заявили в МИДе.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Сирия , Госдепартамент США
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