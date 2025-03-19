В Анкаре назвали наглостью связывание ареста мэра Стамбула с Эрдоганом

Имамоглу называют главным оппонентом Эрдогана на выборах 2028 года, оппозиционная РНП назвала его арест переворотом. Министр юстиции подчеркнул, что судебная система Турции независима и «не получает ни от кого приказов»

Утверждения, что арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу связан с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом — наглость. Об этом заявил министр юстиции страны Йылмаз Тунч, текст есть у РБК.

«Связывать расследования и дела, начатые судом, с нашим президентом — это, мягко говоря, наглость и незнание границ», — сказал он на пресс-конференции.

Судебная власть не получает ни от кого приказов и указаний, она нейтральна и независима, подчеркнул глава Минюста. Он также добавил, что Турция является правовым государством, где презумпция невиновности и право на незапятнанность репутации являются основными принципами правосудия.

Экрем Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП, вторая по численности партия в парламенте Турции — имеет 128 из 600 мандатов), его называют главным оппонентом Эрдогана.

19 марта мэра Стамбула задержали и доставили в суд в сопровождении полиции. Также были задержаны еще около 100 человек, среди которых высокопоставленные сотрудники стамбульской администрации. По заявлению городской прокуратуры, они проходят по двум уголовным делам.

Имамоглу подозревают в причастности к терроризму, коррупции и отмыванию денег. Телеканал NTV приводил данные из материалов прокуратуры, в которых говорилось, что мэр пытался укрепить влияние «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которая в Турции признана террористической.

Также прокуратура утверждает, что дочерние компании стамбульской мэрии выигрывали организованные с нарушением закона муниципальные тендеры, завышали цены на свои услуги и таким образом обогащались вместе с другими фигурантами дела. «Большинство полученных ими работ не были завершены, некоторые из них были фиктивными, и они использовали деньги, отмытые ими путем выдачи поддельных счетов, для своего личного обогащения», — приводил Habertürk заявление ведомства. Проходящие по этому делу также подозреваются в вымогательстве и взяточничестве.

Руководство РНП назвало арест Имамоглу политическим. «Мы столкнулись с попыткой переворота против нашего следующего президента», — заявили в партии. Председатель РНП Озгюр Озель заявил, что Имамоглу задержали, потому что он «ни разу не проигрывал выборы». Политик считался главным возможным соперником Эрдогана на следующих президентских выборах, которые запланированы на 2028 год.

В Стамбуле после ареста Имамоглу начались протесты, хотя власти запретили проводить демонстрации.