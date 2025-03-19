Глава Минобороны Германии назвал соглашение Трампа с Путиным «пустышкой»

Энергоинфраструктура Украины защищена лучше других объектов, поэтому решение Путина прекратить атаки по украинским объектам на 30 дней «ничего не значит», полагает Писториус. В Москве уже обвинили Киев в попытке сорвать диалог

Борис Писториус (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Соглашение между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины на самом деле ничего не значит, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в эфире ZDF.

По мнению министра, Путин «просто играет в игру». Писториус считает, что энергетическая инфраструктура Украины и без договоренностей американского и российского президентов находится под наилучшей защитой. «Так что Путин здесь играет в игру, и я уверен, что американский президент не сможет долго стоять и наблюдать», — сказал министр.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после которого российский президент сообщил о согласии на 30-дневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В рамках соблюдения соглашения российские силы ПВО сбили собственные беспилотники, которые должны были атаковать энергетические объекты в Николаевской области, объявило Минобороны. В ведомстве также обвинили Киев в попытке саботировать мирные усилия Трампа — дроны ВСУ ночью атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, на которой осуществляется перевалка нефти в трубопроводную систему компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК), площадь пожара достигла 1,7 тыс. кв. м.

Украинские власти еще не приняли, но и не отвергли условия соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев даст свой ответ на эту идею после того, как получит от Вашингтона детали соглашения. Переговоры украинского президента с американским коллегой запланированы на 19 марта.

11 марта состоялись переговоры делегаций США и Украины, по итогам которых Киев согласился полностью прекратить огонь на 30 дней, но только при условии аналогичных действий со стороны Москвы. Путин говорил, что идея о перемирии правильная, но у нее есть ряд нюансов. К таким президент отнес возможные поставки оружия и усиление украинской армии за время перемирия.