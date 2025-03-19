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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Reuters узнал о приостановке координации контрразведки США против России

Reuters: США решили свернуть контрразведывательные операции против России
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В США приостановлена координация рабочих групп при разных ведомствах, в том числе ФБР и Госдепартамента, по противодействию «российским диверсиям, дезинформации и кибератакам», пишет Reuters. Москва отвергала эти обвинения
Фото: Stefan Zaklin / Getty Images
Фото: Stefan Zaklin / Getty Images

Несколько агентств национальной безопасности США приостановили скоординированную работу по противодействию «российским диверсиям, дезинформации и кибератакам», передает Reuters со ссылкой на бывших и действующих чиновников, участвовавших в создании соответствующих рабочих групп.

Как уточнили собеседники агентства, после возвращения в Белый дом Дональда Трампа Совет нацбезопасности (СНБ) прекратил координацию различных ведомств, в том числе ФБР, Министерства внутренней безопасности и Госдепартамента, и проведение регулярных встреч с европейскими официальными лицами по этой проблематике.

План по противодействию России был создан СНБ по указу экс-президента Джо Байдена и включал в себя работу как минимум семи рабочих групп агентств нацбезопасности, которые вместе с европейскими союзниками должны были «сорвать заговоры, нацеленные на Европу и США», отмечает Reuters. Поводом стали предупреждения американской разведки о том, что Москва «ведет гибридную войну» против Запада. Агентству не удалось выяснить, на каком уровне принималось решение о прекращении работы по мониторингу ситуации — президента или руководителей отдельных ведомств.

В Белом доме переадресовали просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию в СНБ. Представитель Совета нацбезопасности Брайан Хьюз заявил Reuters, что он координирует свои действия «с соответствующими ведомствами для оценки и предотвращения угроз, с которыми сталкиваются американцы». «Президент Трамп предельно ясно дал понять, что любое нападение на США будет встречено несоразмерным ответом», — сказал он.

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ЦРУ, ФБР и Госдепартамент от комментариев отказались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация Трампа пытается избавиться «от всего неэффективного, коррумпированного и неправдоподобного», что, по его словам, «понятно». Он также назвал обвинения в адрес Москвы о диверсиях в США и ЕС «пустыми и эфемерными» и отметил отсутствие доказательств.

Американская разведка называла Россию серьезным вызовом, в том числе «крупнейшей киберугрозой», для США на ближайшие десятилетия. Бывший госсекретарь Энтони Блинкен обвинял Москву в диверсиях и поджогах инфраструктуры НАТО. Оборонные компании США предупреждали о возможных попытках вербовки. Бывший генсек альянса Йенс Столтенберг объявлял повышенную готовность, но не стал возлагать ответственность на Россию за поджоги складов, торговых центров и домашних хозяйств в странах ЕС и НАТО.

Власти России отвергали подобные обвинения, президент Владимир Путин говорил, что у Москвы нет причин вступать в военный конфликт с НАТО.

Ранее США уведомили ЕС о выходе из международной группы, ведущей расследования в том числе в отношении руководства России в контексте военной операции на Украине. The New York Times со ссылкой на источники называл причиной необходимость перераспределить ресурсы.

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