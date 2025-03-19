Песков сообщил о линии прямой связи между Путиным и Трампом
Прямая связь между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом уже существует, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент РБК.
«Между президентами США и России давно есть прямая связь и красная линия, видеосвязь, все это есть давно. При прошлой администрации этот арсенал практически не задействовался. Президент [Владимир Путин] открыт к этому, мы видим взаимность со стороны главы американского государства», — заявил Песков в ответ на вопрос журналиста о контактах между лидерами двух стран.
Он подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу при наличии встречной готовности Вашингтона.
18 марта Путин провел телефонный разговор с президентом США, в ходе которого выразил согласие на предложение Вашингтона о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
По словам Путина, соответствующий приказ был немедленно передан российским военным.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрит эту инициативу и даст свой ответ после получения от США подробностей соглашения.
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