NYT: США уведомили ЕС о выходе из группы по расследованиям против России

США уведомили ЕС о выходе из группы по расследованиям против России

Речь идет о Международном центре по расследованию преступлений против Украины, куда США вступили в 2023 году. Вашингтон объяснил выход перераспределением ресурсов. Россия отвергает обвинения в причастности к военным преступлениям

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Американский Минюст уведомил европейские страны о выходе США из международной группы, ведущей расследования в том числе в отношении руководства России в контексте военной операции на Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Речь идет о Международном центре по расследованию преступлений против Украины (ICPA), который базируется в Гааге. По данным издания, европейские чиновники были проинформированы о выходе США тайно. Вашингтон объяснил оставление группы необходимостью перераспределить ресурсы, рассказали собеседники NYT.

Группа также ведет расследования в отношении руководства Белоруссии, КНДР и Ирана. США присоединились к ней в 2023 году.

Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, сотрудничавшей с группой: они направили в Гаагу старшего прокурора Министерства юстиции для работы с украинскими следователями и их коллегами из стран Балтии и Румынии.

Россия не раз отвергала обвинения в причастности к военным преступлениям на Украине.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа сокращает работу команды Минюста, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранителями Украины по военным преступлениям, передает газета. Группа была создана в 2022 году бывшим генеральным прокурором США Мерриком Гарландом.

В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Евросоюзе специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования за действия после начала специальной военной операции на Украине. 4 марта 2023-го было подписано соглашение, в котором говорилось о создании в Гааге Международного центра по расследованию преступлений против Украины.