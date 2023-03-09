Разведка США сочла Россию «крупнейшей киберугрозой» для страны

В ближайшее время Россия будет представлять самую серьезную угрозу кибербезопасности США. К такому выводу пришли авторы ежегодного отчета американского разведывательного сообщества «О мировых угрозах» Соединенным Штатам. Его несекретная версия опубликована на сайте американской Национальной разведки.

США ожидали, что приоритеты России в области киберопераций изменятся под влиянием конфликта на Украине, но этого не произошло, сказано в документе. По этой причине «Россия останется главной киберугрозой, поскольку

совершенствует и использует свои возможности шпионажа, влияния и наступательных действий», говорится в нем.

Москва уделяет «повышенное внимание совершенствованию возможностей для атак критической инфраструктуры» — подводных кабелей и промышленных систем управления США и их союзников, утверждают представители разведсообщества. Кибервмешательства при этом рассматриваются как «внешнеполитический инструмент, позволяющий влиять на принятие решений в зарубежных странах», говорится в докладе.

Кроме того, в документе сказано, что Россия «располагает крупнейшим и наиболее мощным арсеналом ядерного оружия». Страна продолжает расширять и модернизировать свои возможности в области ядерных вооружений, отметили составители отчета.

Россия также «наращивает и модернизирует» нестратегические вооружения, которые могут нести «как ядерный, так и неядерный заряд», считают авторы документа. Эти вооружения, по их мнению, Россия рассматривает как средство «сдерживания противников, контроля эскалации возможных боевых действий и противостояния обычным силам США и их союзников».

Россия не раз отвергала обвинения в причастности к кибератакам.В феврале 2022 года, до начала спецоперации, российское посольство в Соединенных Штатах назвало безосновательными претензии заместителя помощника президента США по национальной безопасности Энн Нойбергер, которая допустила причастность российских спецслужб к кибератакам на сайты Минобороны Украины и ряда украинских банков. МИД России также опровергалзаявления немецких властей о причастности страны к атаке на бундестаг в 2015 году, называя их бездоказательными.