Bloomberg узнал, что США назвали неизбежным участие ЕС в переговорах

Bloomberg: США заверили ЕС в необходимости его участия в переговорах по Украине

США сообщили ЕС о необходимости принять участие в мирном соглашении по Украине и назвали среди главных задач прекращение огня и обсуждение гарантий безопасности, пишет Bloomberg. В Брюсселе опасались исключения из переговоров

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Официальные лица США сообщили своим европейским коллегам, что ЕС должен будет участвовать в любом мирном соглашении по Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, в сообщении Вашингтона также перечислялись приоритетные задачи по урегулированию конфликта — это прекращение огня и обсуждение потенциальных гарантий безопасности.

Представители Совета нацбезопасности США и Госдепартамента не ответили Bloomberg на запросы о комментариях. Госсекретарь Марко Рубио ранее упомянул о необходимости участия ЕС в урегулировании конфликта. «Европейский союз ввел значительные санкции против Российской Федерации и отдельных граждан России, — сказал он журналистам. — Поэтому с ними нужно будет консультироваться, и они должны будут участвовать в этом процессе и так далее. Давайте не будем ничего предрешать и забегать вперед».

Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить боевые действия на Украине еще во время предвыборной кампании. В ЕС полагали, что он будет вести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в обход европейцев, сообщал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов. После возвращения Трампа в Белый дом Вашингтон активизировал контакты с Киевом и Москвой, а также назначил Евросоюз ответственным за обеспечение гарантий безопасности по окончании конфликта. В Брюсселе отмечали смену американской позиции после переговоров с Россией и анонсировали самостоятельную санкционную политику.

11 марта представители США и Украины встретились в Саудовской Аравии, результатом стало согласие Киева на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага Москвы и возобновление Вашингтоном военной помощи и обмена разведданными. 18 марта Трамп поговорил по телефону с Путиным. Как сообщали в Кремле, российский лидер согласился на предложение о 30-дневном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и отдал «соответствующую команду» военным. В Белом доме заявили, что Трамп и Путин договорились прекратить огонь по объектам энергетики и инфраструктуры и начать «технические переговоры» о перемирии в Черном море. Итоги этих переговоров поддержал канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, призвал Европу вооружаться.