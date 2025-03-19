 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал, что США назвали неизбежным участие ЕС в переговорах

Bloomberg: США заверили ЕС в необходимости его участия в переговорах по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
США сообщили ЕС о необходимости принять участие в мирном соглашении по Украине и назвали среди главных задач прекращение огня и обсуждение гарантий безопасности, пишет Bloomberg. В Брюсселе опасались исключения из переговоров
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Официальные лица США сообщили своим европейским коллегам, что ЕС должен будет участвовать в любом мирном соглашении по Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, в сообщении Вашингтона также перечислялись приоритетные задачи по урегулированию конфликта — это прекращение огня и обсуждение потенциальных гарантий безопасности.

Представители Совета нацбезопасности США и Госдепартамента не ответили Bloomberg на запросы о комментариях. Госсекретарь Марко Рубио ранее упомянул о необходимости участия ЕС в урегулировании конфликта. «Европейский союз ввел значительные санкции против Российской Федерации и отдельных граждан России, — сказал он журналистам. — Поэтому с ними нужно будет консультироваться, и они должны будут участвовать в этом процессе и так далее. Давайте не будем ничего предрешать и забегать вперед».

Рубио назвал многообещающими переговоры с Россией по Украине
Политика
Марко Рубио
Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить боевые действия на Украине еще во время предвыборной кампании. В ЕС полагали, что он будет вести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в обход европейцев, сообщал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов. После возвращения Трампа в Белый дом Вашингтон активизировал контакты с Киевом и Москвой, а также назначил Евросоюз ответственным за обеспечение гарантий безопасности по окончании конфликта. В Брюсселе отмечали смену американской позиции после переговоров с Россией и анонсировали самостоятельную санкционную политику.

11 марта представители США и Украины встретились в Саудовской Аравии, результатом стало согласие Киева на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага Москвы и возобновление Вашингтоном военной помощи и обмена разведданными. 18 марта Трамп поговорил по телефону с Путиным. Как сообщали в Кремле, российский лидер согласился на предложение о 30-дневном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и отдал «соответствующую команду» военным. В Белом доме заявили, что Трамп и Путин договорились прекратить огонь по объектам энергетики и инфраструктуры и начать «технические переговоры» о перемирии в Черном море. Итоги этих переговоров поддержал канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, призвал Европу вооружаться.

Читайте РБК в Telegram.

Назначена дата новых переговоров России и США

Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Назначена дата обмена пленными России и Украины

Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»

Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Макрон призвал Европу вооружаться

В Турции задержан главный оппонент Эрдогана

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США ЕС переговоры мирное урегулирование Военная операция на Украине
Материалы по теме
Уиткофф анонсировал новые переговоры России и США
Политика
Рубио назвал многообещающими переговоры с Россией по Украине
Политика
Лондон и ЕС обсудят ускорение поставок оружия Киеву перед перемирием
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Шестеро пожарных пострадали при тушении гаража в Комсомольске-на-АмуреОбщество, 13:21
Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбищеОбщество, 13:19
Дегтярев заявил о проработке идеи матчей между игроками НХЛ и КХЛСпорт, 13:19
Минобороны сообщило об уничтожении своих дронов после приказа ПутинаПолитика, 13:19
Венгрия отправит в Казахстан 150 лошадей ПржевальскогоОбщество, 13:19
Зеленский анонсировал разговор с ТрампомПолитика, 13:10
Как компании и ИП вредят себе, пытаясь сэкономить на налогахPro, 13:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Найденная в Ачинске девушка заявила, что следовала командам мошенниковОбщество, 13:03
ZachXBT: криптоиндустрия не справляется со взломами самостоятельноКрипто, 13:03
Mercedes-Benz решил снять с производства машины A-ClassАвто, 13:02
Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду наркотиков из ТурцииОбщество, 13:02
Союз потребителей сообщил о канцерогенах и кишечной палочке в приправахОбщество, 13:00
«Молниеносность тут не сработает». ИноСМИ о разговоре Путина и ТрампаПолитика, 13:00
Какие стереотипы мешают предпринимателям выйти на китайский рынокРБК и ВТБ, 12:59