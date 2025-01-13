Euractiv: в ЕС боятся исключения из переговоров по Украине после прихода Трампа

Euractiv узнал об опасениях ЕС быть исключенным из переговоров по Украине

Европейцы опасаются, что Трамп после инаугурации начнет двусторонние переговоры с Путиным по Украине без участия ЕС, пишет Euractiv. Президент России выдвигал условие вывода ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Фото: Tim de Waele / Getty Images

Страны ЕС опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может исключить их из потенциальных переговоров об урегулировании на Украине, пишет Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Ключевым поводом для беспокойства служит сценарий, при котором Трамп примет решение о двусторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным в обход европейцев. Конкретных планов о формате и участниках мирной сделки пока нет, отметили дипломаты. Ситуация может измениться после встречи глав МИДов стран ЕС 27 января, когда республиканец уже вступит в должность президента США.

Как отмечает Euractiv, большинство лидеров ЕС ясно дали понять о желании избежать переговоров в ограниченном составе «в минском стиле». Глава европейской дипломатии Кайя Каллас в четверг заявила, что «ЕС также готов взять на себя руководство [переговорным процессом], если США не захотят этого делать».

«Я абсолютно уверена, что все остальные члены альянса и, надеюсь, США тоже готовы продолжать оказывать поддержку Украине», — сказала она.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в начале января после встречи с республиканцем заявила: «Что касается мира, Трамп, возможно, движется к решению проблемы, но я не думаю, что это означает отказ от Украины».

«США должны помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров, — заявил на прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон. — Украинцам нужно провести реалистичные обсуждения территориальных вопросов, и только они могут их возглавить; европейцам нужно создать гарантии безопасности, которые станут их основной обязанностью».

Вместе с тем европейские дипломаты называют неясной ситуацию с сохранением помощи Украине под руководством США или вынужденной заменой коалицией во главе с ЕС после прихода Трампа.

Республиканец одержал победу на президентских выборах США, которые прошли 5 ноября. Его инаугурация состоится 20 января. Во время предвыборной кампании Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине за сутки. И в Москве, и в Киеве отнеслись скептически к этому заявлению. 7 января он выразил надежду на завершение боевых действий в течение полугода.

12 января будущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц сообщил о подготовке встречи с Путиным, а также анонсировал их телефонный разговор в «ближайшие дни или недели». Что касается трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского, он указал на отсутствие «точных рамок для этого».

Путин в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. В качестве условий для прекращения огня он предложил вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признать этих четырех региона и Крым частью России, снять с нее санкции, а Украине отказаться от членства в НАТО. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом, а операцию украинской армии в Курской области «сильным козырем» на будущих переговорах. По словам Уолтца, Трамп признал нереалистичным возвращение Украине бывших территорий и теперь его примеру последует «весь мир».