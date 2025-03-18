Путин сообщил Трампу об обмене пленными по формуле 175 на 175
Президент Владимир Путин сообщил американскому коллеге Дональду Трампу, что в среду, 19 марта, Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле «175 на 175», заявили в Кремле. Путин и Трамп 18 марта поговорили по телефону.
Последний раз Москва и Киев обменивались военнопленными 5 февраля. В Россию тогда вернулись 150 военнослужащих, столько же украинских пленных были переданы Киеву.
Материал дополняется
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Разговор Путина и Трампа. Первые подробности
Путин и Трамп завершили телефонный разговор
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года
Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции
Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов