Путин сообщил Трампу об обмене пленными по формуле 175 на 175

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Президент Владимир Путин сообщил американскому коллеге Дональду Трампу, что в среду, 19 марта, Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле «175 на 175», заявили в Кремле. Путин и Трамп 18 марта поговорили по телефону.

Последний раз Москва и Киев обменивались военнопленными 5 февраля. В Россию тогда вернулись 150 военнослужащих, столько же украинских пленных были переданы Киеву.

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