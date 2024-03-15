Bloomberg узнал, сколько Пентагон попросил на пополнение запасов оружия

Минобороны США направило в конгресс запрос о необходимости $6,5 млрд для пополнения запасов вооружений после оказания помощи Киеву. Источники Bloomberg назвали общие потребности Пентагона на эти цели в $10 млрд

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Пентагону в приоритетном порядке необходимо $6,5 млрд для пополнения запасов вооружений после оказания помощи Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на документ ведомства, направленный в конгресс США.

По данным агентства, документ датирован 24 февраля. Согласно ему, денежные средства планируют направить:

на производство 155-миллиметровых снарядов ($2,1 млрд);

на закупку компонентов для противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM ($915 млн);

на закупку компонентов для зенитного ракетного комплекса Patriot ($797 млн);

на производство ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS ($549 млн);

на закупку противотанковых комплексов TOW ($348 млн);

на производство приборов ночного видения ($308 млн).

В общей сложности Пентагон испытывает потребность в пополнении запасов вооружений примерно на $10 млрд, заявили источники Bloomberg. По их словам, в ведомстве пытаются убедить ряд законодателей поддержать пакет помощи Украине на $60 млрд, так как средства на производство замены этого оружия получат предприятия в родных штатах конгрессменов.

Последний пакет помощи в размере $250 млн Вашингтон передал Киеву в декабре 2023 года. 13 февраля сенат одобрил законопроект о выделении Украине $60,1 млрд, однако контролируемая республиканцами палата представителей не проголосовала по этому документу и ушла на каникулы. Позднее спикер палаты Майк Джонсон отказался допустить законопроект до голосования.

После этого члены нижней палаты конгресса начали подготовку компромиссного документа, предполагающего выделение Украине $47,69, однако его до сих пор не рассмотрели в палате представителей. Джонсон и ряд республиканцев в свою очередь разрабатывают законопроект о предоставлении Киеву помощи в виде займа, сообщал телеканал NBC News

В начале марта США анонсировали новый пакет неотложной помощи Украине на сумму $300 млн. В Пентагоне назвали его «хорошей одноразовой сделкой» и предупредили, что не смогут постоянно оказывать поддержку Киеву в таком виде. Associated Press писало, что Минобороны США перерасходовало на $10 млрд бюджет на пополнение собственного арсенала после поставок вооружений Украине.

Москва осуждает любую западную помощь Киеву. Украинская экономика не сможет существовать без «внешней подпитки» и в случае прекращения поддержки Запада страна продержится одну неделю, ранее говорил президент России Владимир Путин.