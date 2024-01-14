 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Шольц оставил пневмопочту XIX века из опасений российских шпионов

SZ: канцлер Шольц оставил пневмопочту XIX века из опасений российских шпионов
Власти Германии сохранили сеть пневмопочты, протяженность труб которой достигает 1,3 км, из-за российской разведки. Берлин сообщал о «другом измерении» шпионажа с началом конфликта на Украине
Фото: Malte Ossowski / SVEN SIMON / Global Look Press
Фото: Malte Ossowski / SVEN SIMON / Global Look Press

Немецкий канцлер Олаф Шольц решил сохранить систему пневматической почты в своем офисе из-за «новых войн» и угрозы российского шпионажа, пишет Süddeutsche Zeitung (SZ). Первоначально от системы планировали отказаться к 2025 году.

Пневмопочта — двухлинейная система с 36 станциями, общая длина — около 1,3 км. Она соединяет канцлера с главами департаментов и другими важными сотрудниками. Ежемесячно по трубам пневмопочты проходит около тысячи отправлений.

«Обычно это срочные сообщения, которые нельзя переслать в электронном виде или через курьерскую службу, например, потому что они конфиденциальны или должны быть подписаны в оригинале», — пояснил источник SZ.

Широкое использование пневмопочты для передачи секретных документов началось в Лондоне в середине XIX века. К 1940-м в Берлине длина сети труб пневмопочты достигала 400 км, они обслуживали передачу до 8 млн отправлений.

В Британии обеспокоились расширением «шпионской хартии»
Политика
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Власти Германии зачастую становятся объектом насмешек за сохранение устаревших технологий в государственных ведомствах, факсимильные аппараты зачастую все еще остаются неотъемлемой частью связи, отмечает The Telegraph. При этом, признает издание, пневмотрубки «похоже, являются редким примером, когда простая аналоговая технология может быть лучше с точки зрения национальной безопасности».

После начала полномасштабных боев на Украине «угроза шпионажа, кампаний по дезинформации и кибератак приобрела другое измерение», говорила прошлым летом глава немецкого МВД Нэнси Фазер.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Власти Германии значительно обеспокоились сохранением государственных тайн после того, как в 2021 году в госизмене и разглашении гостайны обвинили полковника Карстена Линке, который возглавлял отдел безопасности Федеральной разведывательной службы Германии (BND, Bundesnachrichtendienst), поясняет Bild.

Рассмотрение дела против него началось в декабре 2022-го. Из обвинительного заключения следует, что он передал важную разведывательную информацию сотрудникам ФСБ и получил за эти услуги более €800 тыс. Речь шла о минимум девяти документах из внутренних систем обработки данных немецкой Федеральной разведывательной службы. Как утверждает следствие, Линке сообщил ЧВК «Вагнер», что западные спецслужбы получили доступ к закрытому чату организации и получают детальную информацию о потерях, тактике и целях, после чего те сменили канал связи. Полковник отрицает обвинения, ему грозит пожизненное заключение.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Олаф Шольц Германия почта шпионаж
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Германия отправит к хуситам корабль, участвовавший в «сдерживании России»
Политика
Bild узнала о вероятной досрочной отставке Шольца с поста канцлера
Политика
США заподозрили Китай в шпионаже с помощью ИИ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Идеальная доступность: где жить в Москве, чтобы не стоять в пробках РБК и ПИК, 11:09
Глава Cosmos Hotel Group заявил о низком уровне зарплат в туризме Бизнес, 11:00
Скрытая угроза: как распознать и преодолеть пассивную агрессию Pro, 10:57
Умер Лев Рубинштейн Общество, 10:48
Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ помогать Киеву Политика, 10:42
Wildberries назвала сроки начала выплат продавцам после пожара на складе Бизнес, 10:19
Шольц оставил пневмопочту XIX века из опасений российских шпионов Политика, 10:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 10:07
В «Яндекс.Музыке» появились песни ушедших иностранных артистов Технологии и медиа, 10:00
Что такое ИИС-3 и как он будет работать Инвестиции, 10:00
Как быстро принять решение и не пожалеть: 20 советов — Fast Company Pro, 09:54
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 09:45
КНДР запустила баллистическую ракету Политика, 09:42
«Потерял высокий уровень». Что говорят о ЧЕ без российских фигуристов Спорт, 09:30