Шольц оставил пневмопочту XIX века из опасений российских шпионов

Власти Германии сохранили сеть пневмопочты, протяженность труб которой достигает 1,3 км, из-за российской разведки. Берлин сообщал о «другом измерении» шпионажа с началом конфликта на Украине

Фото: Malte Ossowski / SVEN SIMON / Global Look Press

Немецкий канцлер Олаф Шольц решил сохранить систему пневматической почты в своем офисе из-за «новых войн» и угрозы российского шпионажа, пишет Süddeutsche Zeitung (SZ). Первоначально от системы планировали отказаться к 2025 году.

Пневмопочта — двухлинейная система с 36 станциями, общая длина — около 1,3 км. Она соединяет канцлера с главами департаментов и другими важными сотрудниками. Ежемесячно по трубам пневмопочты проходит около тысячи отправлений.

«Обычно это срочные сообщения, которые нельзя переслать в электронном виде или через курьерскую службу, например, потому что они конфиденциальны или должны быть подписаны в оригинале», — пояснил источник SZ.

Широкое использование пневмопочты для передачи секретных документов началось в Лондоне в середине XIX века. К 1940-м в Берлине длина сети труб пневмопочты достигала 400 км, они обслуживали передачу до 8 млн отправлений.

Власти Германии зачастую становятся объектом насмешек за сохранение устаревших технологий в государственных ведомствах, факсимильные аппараты зачастую все еще остаются неотъемлемой частью связи, отмечает The Telegraph. При этом, признает издание, пневмотрубки «похоже, являются редким примером, когда простая аналоговая технология может быть лучше с точки зрения национальной безопасности».

После начала полномасштабных боев на Украине «угроза шпионажа, кампаний по дезинформации и кибератак приобрела другое измерение», говорила прошлым летом глава немецкого МВД Нэнси Фазер.

Власти Германии значительно обеспокоились сохранением государственных тайн после того, как в 2021 году в госизмене и разглашении гостайны обвинили полковника Карстена Линке, который возглавлял отдел безопасности Федеральной разведывательной службы Германии (BND, Bundesnachrichtendienst), поясняет Bild.

Рассмотрение дела против него началось в декабре 2022-го. Из обвинительного заключения следует, что он передал важную разведывательную информацию сотрудникам ФСБ и получил за эти услуги более €800 тыс. Речь шла о минимум девяти документах из внутренних систем обработки данных немецкой Федеральной разведывательной службы. Как утверждает следствие, Линке сообщил ЧВК «Вагнер», что западные спецслужбы получили доступ к закрытому чату организации и получают детальную информацию о потерях, тактике и целях, после чего те сменили канал связи. Полковник отрицает обвинения, ему грозит пожизненное заключение.