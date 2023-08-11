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«Российский шпион» в бундесвере работал с системой электронной борьбы

Spiegel: шпионивший в пользу России сотрудник бундесвера работал в отделе закупок РЭБ
Сотрудник бундесвера, которого заподозрили в передаче секретных данных российским спецслужбам, имел доступ к данным о проектах в области радиоэлектронной борьбы. Российское посольство заявило о «вирусе шпиономании» в Германии
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Сотрудник отдела закупок бундесвера, которого заподозрили в шпионаже в пользу России, работал в отделе U (Unterstützung, поддержка) Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения, которое среди прочего занимается закупками систем радиоэлектронной борьбы, сообщает Der Spiegel.

Чиновник по имени Томас Х. был задержан 9 августа, его поместили под стражу в следственный изолятор. По данным немецких властей, он с мая связывался с посольством и генконсульством России и передавал информацию, касающуюся профессиональной деятельности.

Как пишет Spiegel, у задержанного был доступ к секретной информации, касающейся проектов вооруженных сил Германии в области радиоэлектронной борьбы; его предоставляют после того, как сотрудник пройдет специальную проверку. Пока неизвестно, успел ли он передать данные о РЭБ российской стороне. Служба военной контрразведки MAD выявила шпиона, когда он пытался связаться с российскими спецслужбами, поэтому, вероятно, утечки секретных сведений не было, пишет издание.

По данным газеты, немецкие власти считают, что сотрудник бундесвера мог действовать из личных побуждений; он был разочарован работой и, вероятно, «хотел повысить свою значимость». Spiegel отмечает, что такие сотрудники являются лучшими информаторами для иностранных спецслужб, поскольку ими легко манипулировать.

В российском посольстве после задержания чиновника заявили, что Германия «заражена вирусом шпиономании», из-за чего в стране происходит «нагнетание антироссийских настроений». «Пресловутая «рука Кремля» мерещится на каждом шагу. С ее деструктивным воздействием связывают проблемы в сфере экономики, финансов, социальной жизни, внутренней и внешней политики ФРГ», — говорится в комментарии дипмиссии.

В посольстве считают, что за каждым российским дипломатом в Германии «в воспаленном воображении видится глубоко законспирированный шпион и вредитель». По мнению дипведомства, «нынешние немецкие сказочники-фантасты явно проигрывают» братьям Гримм, Эрнсту Гофману, Вильгельму Гауфу и другим писателям.

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Накануне глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал арест Томаса Х. успехом в борьбе со шпионажем и предложил усилить работу в этой сфере. По словам министра, в условиях военных действий на Украине Берлину нужно «адаптироваться к растущей гибридной угрозе и продолжать развивать контрразведку в тесном сотрудничестве с европейскими и международными партнерами».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия шпионаж Бундесвер радиоэлектронные технологии посольство России в Германии
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