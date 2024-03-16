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Reuters узнал о создании SpaceX сети спутников-шпионов для разведки США

Reuters: SpaceX создает сеть из сотен спутников-шпионов в интересах разведки США
SpaceX строит сеть из сотен спутников-шпионов в интересах разведки США, выяснил Reuters. Контракт на сумму $1,8 млрд был заключен в 2021 году, сеть позволит американцам получать непрерывные изображения почти из любой точки мира
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведкой США, сообщает Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников.

По данным агентства, секретная сеть создается подразделением SpaceX Starshield в рамках контракта на сумму $1,8 млрд, заключенным компанией Маска с Национальным разведывательным управлением (NRO) в 2021 году.

Собеседники Reuters пояснили, что в случае успеха сеть SpaceX значительно расширит возможности армии США по оперативному обнаружению потенциальных целей практически в любой точке Земли. Такая сеть позволит правительству США быстро получать непрерывные изображения происходящих в мире событий, помогая разведывательным и военным операциям.

Вместе с этим, уточнили источники, проект Starshield отделен от Starlink — коммерческой широкополосной группировки SpaceX, которая уже имеет около 5,5 тыс. спутников в космосе для предоставления доступа к глобальной Сети. Также на спутниках-шпионах, которые сейчас разрабатываются, будут размещены датчики, предоставленные другой компанией, уточнили несколько собеседников Reuters.

В NRO агентству не подтвердили существование контракта со SpaceX, однако отметили, что управление в настоящее время «разрабатывает самую мощную, разнообразную и устойчивую космическую систему разведки, наблюдения и рекогносцировки, которую когда-либо видел мир».

SpaceX заключила первый контракт с Космическими силами США
Технологии и медиа
Фото:Bill Ingalls / NASA / Getty Images

О контракте SpaceX с Космическими силами США на предоставление спутниковой связи военным с помощью системы Starshield сам Маск сообщал еще осенью прошлого года. Бизнесмен тогда пояснил, что Starshield будет создана на базе системы спутниковой связи Starlink, уступая ей в масштабах и находясь под контролем американского правительства. 

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Starshield должна будет поддерживать национальную безопасность США с помощью спутникового наблюдения Земли и коммуникаций через сквозное шифрование и дополнительные «криптографические возможности». Спутники системы будут доставляться на низкую околоземную орбиту с помощью ракет-носителей. Первые спутники Starlink Маск запустил в 2019 году. Сеть предназначена для обеспечения доступа в интернет с любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На данный момент действует более 5,5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Всего компания планирует развернуть около 12 тыс. спутников с возможным последующим увеличением до 42 тыс. аппаратов.

Спутниковая сеть также используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ходе проводимой Россией спецоперации. Москва критикует помощь Киеву со стороны западных государств.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Starlink SpaceX США разведка шпионы спутники
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