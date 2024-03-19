Путин призвал ФСБ наказывать диверсантов без срока давности
Сотрудники ФСБ должны не забывать про предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), их необходимо установить, а у наказания не должно быть срока давности, заявил президент Владимир Путин на коллегии спецслужбы, передает ТАСС.
«Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно», — сказал глава государства.
«Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», — добавил президент.
Он подчеркнул, что все попытки прорыва диверсантов, зарубежных наемников и «всякого отребья» через границу России провалились. «Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, они тоже активно применяются, да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, — все эти попытки провалились», — констатировал Путин. Глава государства упомянул, что «хозяева» предателей не жалеют их и бросают «как пушечное мясо на убой».
По словам президента, российские пограничники делают все необходимое для защиты государственной границы, а их скоординированные действия приносят результат.
Президент добавил, что в 2023 году сотрудники ФСБ грамотно и четко действовали по всем своим направлениям, в том числе и в рамках военной операции, при отражении попыток вмешательства в ходе выборов.
По словам Путина, самый ответственный и напряженный участок работы ФСБ сегодня связан с проведением военной операции. «Круг задач здесь самый широкий», — пояснил глава государства.
Также Путин отметил, что необходимо усилить защиту информационной инфраструктуры, а возможность превентивной реакции на цифровые угрозы должна быть расширена. «Повышенные требования выдвигаются сегодня к защите информационного пространства. Количество атак на нашу информационную инфраструктуру, вы об этом, безусловно, знаете, растет», — предупредил президент.
В последнее время участились случаи проникновения украинских диверсантов на территорию России. 12 марта ФСБ сообщила о срыве попытки их прорыва через границу в Белгородской и Курской областях. Минобороны также неоднократно докладывало об отражении атак диверсантов.
Путин также назвал откровенным шантажом заявления со стороны Запада о возможности терактов в России. По его мнению, это делается с целью «запугать, дестабилизировать наше общество». В начале марта посольство США в Москве призывало американцев, которые находятся в России, избегать больших скоплений людей 8 и 9 марта из-за возможности атак экстремистов. Позже замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что США не передавали по специально предназначенным каналам о возможных терактах в Москве в эти дни.
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