Рябков: США не передавали никаких предупреждений об угрозе терактов в России

Рябков заявил, что США не предупреждали Россию об угрозе терактов

Сергей Рябков (Фото: Гавриил Григоров / kremlin.ru)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США не передавали по специально предназначенным каналам предупреждения о возможных терактах в Москве в праздничные дни, передает корреспондент РБК.

«Вы видели официальный комментарий с нашей стороны о том, что для этого существуют именно такие [закрытые] каналы. Раз об этом было сказано с нашей стороны, то никаких предупреждений по предназначенным для этого специальным так называемым партнерским каналам не было сделано», — сказал он в ходе разговора с журналистами.

В ночь на 8 марта посольство США в России выпустило предупреждение для американцев с просьбой избегать мест скопления людей в Москве из-за возможности атак экстремистов. Дипломаты заявили, что зафиксировали сообщения о планировании радикалами в скором времени неких «мероприятий».

Цитату из сообщения американского посольства также разместило Министерство иностранных дел Великобритании. Британским гражданам посоветовали по возможности покинуть Россию.