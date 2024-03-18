Путин поблагодарил проигравших кандидатов за цивилизованную кампанию
Избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом, заявил глава российского государства Владимир Путин на встрече с проигравшими выборы кандидатами на должность президента России.
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«Хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом», — сказал президент.
«Надеюсь, такой конструктивный подход — уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, — нам удастся сохранить и в будущем», — добавил Путин.
Он также считает, что электоральная база каждой партии не изменилась. «Есть своеобразие текущего момента, и это отражается, отразилось на выборах президента <...> Но электоральная база примерно как была, на мой взгляд, так и сохраняется», — сказал Путин.
На президентских выборах Путин набрал 87,28%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Второе место занял Николай Харитонов (4,31%), третье — Владислав Даванков (3,85%), четвертое — Леонид Слуцкий (3,20%). Число поданных голосов за Путина превысило 75,9 млн и поставило абсолютный рекорд.
Явка по всей России составила рекордные 77,44%, в голосовании приняли участие 87 млн 113 тыс. россиян, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
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