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Выборы президента России ,  
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Путин поблагодарил проигравших кандидатов за цивилизованную кампанию

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Выборы президента России
Владимир Путин (в центре) во время встречи с кандидатами в президенты РФ в Кремле
Владимир Путин (в центре) во время встречи с кандидатами в президенты РФ в Кремле (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом, заявил глава российского государства Владимир Путин на встрече с проигравшими выборы кандидатами на должность президента России.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом», — сказал президент.

«Надеюсь, такой конструктивный подход — уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, — нам удастся сохранить и в будущем», — добавил Путин.

Он также считает, что электоральная база каждой партии не изменилась. «Есть своеобразие текущего момента, и это отражается, отразилось на выборах президента <...> Но электоральная база примерно как была, на мой взгляд, так и сохраняется», — сказал Путин.

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Политика

На президентских выборах Путин набрал 87,28%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Второе место занял Николай Харитонов (4,31%), третье — Владислав Даванков (3,85%), четвертое — Леонид Слуцкий (3,20%). Число поданных голосов за Путина превысило 75,9 млн и поставило абсолютный рекорд.

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Явка по всей России составила рекордные 77,44%, в голосовании приняли участие 87 млн 113 тыс. россиян, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

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Владимир Путин

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25 февраля 1984 года
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