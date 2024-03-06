Силовики вручили повестки работникам склада Wildberries в Екатеринбурге
Военные следователи вручили работникам склада Wildberries в микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге повестки. Об этом сообщают издания Ura.ru и «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на пресс-службу отдела Следственного комитета по Центральному военному округу.
Рейд следователи провели вместе с сотрудниками местных отделов ФСБ, МВД и военного комиссариата по Свердловской области.
«...По результатам проверки 267 работников компании выявлено свыше 30 мигрантов, не так давно ставших гражданами РФ, в отношении которых проводятся мероприятия по их постановке на воинский учет», — цитируют издания сообщение ведомства.
По всей стране регулярно проводят рейды на торговых складах и проверяют документы мигрантов в рамках призыва на срочную службу. В декабре 2023 года областной военкомат пришел с проверкой на оптовую базу в Рязани. Семи мигрантам, ранее получившим российские паспорта и не вставшим на воинский учет, вручили повестки.
1 декабря силовики провели рейд в сортировочном центре Wildberries в городе Алексин в Тульской области. У сотрудников склада проверили документы, в компании отметили, что мероприятие было плановым.
В ноябре 2023 года похожую проверку устроили на складе маркетплейса в Электростали, некоторым вручили повестки. В пресс-службе Wildberries отметили, что из-за проверки возможны перебои с отгрузкой товаров, а компания может понести миллиардные убытки в связи с тем, что рейд провели в «черную пятницу».
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