Песков: Кремль следит за контактами НАТО с Арменией, Азербайджаном и Грузией

Кремль предупредил, что НАТО не принесет стабильность на Кавказ

Песков заявил, что попытки НАТО закрепиться на Кавказе вряд ли принесут стабильность региону. Так он прокомментировал турне генсека альянса Столтенберга, который посетил Азербайджан и Грузию, 19 марта планируется встреча в Армении

Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Желание НАТО закрепиться на Кавказе видно «невооруженным глазом», но попытки альянса вряд ли принесут стабильность в регион, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так представитель Кремля прокомментировал турне генсека НАТО Йенса Столтенберга, который посетил Азербайджан 17 марта и Грузию 18 марта. Сегодня планируется его визит в Армению. При этом Песков отметил, что подобные контакты — суверенное право перечисленных государств.

«Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены главным образом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона», — сказал Песков.

Грузия нацелена на вступление в НАТО. В январе 2008 года прошел референдум, на котором более 70% избирателей высказались за вступление в организацию. В 2008 году была создана Комиссия НАТО — Грузия, которая отвечала за интеграцию страны в альянс. В 2014 году саммит в Уэльсе принял «Существенный пакет сотрудничества НАТО — Грузия» (Substantial NATO — Georgia Package — SNGP). Азербайджан участвует в движении неприсоединения (создано еще во время холодной войны во избежание привлечения к противостоянию блоков). В 1994 году Баку присоединился к двусторонней программе НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ), также для Азербайджана есть План действий индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan — IPAP), в нем оговорены детали военно-технического сотрудничества. Армения состоит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входит и Россия, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно объявил, что Ереван может выйти из организации, если та не ответит на вопросы о суверенной территории страны.

Визит Столтенберга в регион стал первым с 2020 года. В Баку генсек НАТО встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который заявил, что сегодня страна находится в активной фазе мирных переговоров с Арменией. Альянс подчеркивает, что не ведет прямых переговоров, которые направлены «на решение нагорно-карабахского конфликта», но призывает обе стороны «продолжать усилия», направленные на его мирное разрешение.

В Тбилиси Столтенберг провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе. На брифинге генсек альянса сообщил, что НАТО поддерживает стремление Грузии стать его частью и выразил надежду, что страна в конце концов станет членом НАТО. При этом Столтенберг подчеркнул, что «Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии».

В конце августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии (самопровозгласила суверенитет в 1990-х годах) и Южной Осетии. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. 17 марта 2024 года председатель парламента Южной Осетии Алан Алборов сообщил, что страна обсуждает вопрос о возможном присоединении к России.

На 19 марта запланирован визит Столтенберга в Ереван, где он проведет переговоры с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и Пашиняном. Премьер Армении предупреждал об угрозе начала войны с Азербайджаном в ближайшие дни из-за споров о делимитации границы.