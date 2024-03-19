Кремль предупредил, что НАТО не принесет стабильность на Кавказ
Желание НАТО закрепиться на Кавказе видно «невооруженным глазом», но попытки альянса вряд ли принесут стабильность в регион, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так представитель Кремля прокомментировал турне генсека НАТО Йенса Столтенберга, который посетил Азербайджан 17 марта и Грузию 18 марта. Сегодня планируется его визит в Армению. При этом Песков отметил, что подобные контакты — суверенное право перечисленных государств.
«Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены главным образом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона», — сказал Песков.
Грузия нацелена на вступление в НАТО. В январе 2008 года прошел референдум, на котором более 70% избирателей высказались за вступление в организацию.
В 2008 году была создана Комиссия НАТО — Грузия, которая отвечала за интеграцию страны в альянс. В 2014 году саммит в Уэльсе принял «Существенный пакет сотрудничества НАТО — Грузия» (Substantial NATO — Georgia Package — SNGP).
Азербайджан участвует в движении неприсоединения (создано еще во время холодной войны во избежание привлечения к противостоянию блоков). В 1994 году Баку присоединился к двусторонней программе НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ), также для Азербайджана есть План действий индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan — IPAP), в нем оговорены детали военно-технического сотрудничества.
Армения состоит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входит и Россия, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно объявил, что Ереван может выйти из организации, если та не ответит на вопросы о суверенной территории страны.
Визит Столтенберга в регион стал первым с 2020 года. В Баку генсек НАТО встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который заявил, что сегодня страна находится в активной фазе мирных переговоров с Арменией. Альянс подчеркивает, что не ведет прямых переговоров, которые направлены «на решение нагорно-карабахского конфликта», но призывает обе стороны «продолжать усилия», направленные на его мирное разрешение.
В Тбилиси Столтенберг провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе. На брифинге генсек альянса сообщил, что НАТО поддерживает стремление Грузии стать его частью и выразил надежду, что страна в конце концов станет членом НАТО. При этом Столтенберг подчеркнул, что «Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии».
В конце августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии (самопровозгласила суверенитет в 1990-х годах) и Южной Осетии. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
17 марта 2024 года председатель парламента Южной Осетии Алан Алборов сообщил, что страна обсуждает вопрос о возможном присоединении к России.
На 19 марта запланирован визит Столтенберга в Ереван, где он проведет переговоры с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и Пашиняном. Премьер Армении предупреждал об угрозе начала войны с Азербайджаном в ближайшие дни из-за споров о делимитации границы.
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