Столтенберг оценил перспективы вступления Грузии в НАТО

Сотрудничество Грузии с НАТО продолжается, сообщил Йенс Столтенберг, но отметил, что стране нужны реформы. Генсек альянса совершает турне по странам Закавказья, он уже посетил Азербайджан и направляется в Армению

Йенс Столтенберг (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

НАТО поддерживает стремление Грузии стать частью альянса, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Тбилиси, передает Newsgeorgia.

«Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии», — заявил Столтенберг. По его словам, Грузия, которая является одним из ближайших партнеров НАТО, «сталкивается со сложными проблемами безопасности».

Он подтвердил, что решение Бухарестского саммита подразумевает, что Грузия станет государством-членом Альянса. «Мы будем идти рука об руку в направлении НАТО. Важно отметить, что в Грузии должны быть осуществлены реформы в области верховенства закона, включая свободные и открытые парламентские выборы», — подчеркнул генсек НАТО.

В апреле 2008 года в Бухаресте прошел саммит НАТО. На повестке тогда стояли вопросы о признании Косова, военные действия в Афганистане, и потенциальное присоединение к НАТО Хорватии, Албании и Македонии, а также присоединения к плану действий по членству в НАТО (Membership Action Plan, MAP) Украины и Грузии. Альянс отменил план для Украины в июле 2023 года. Албания и Хорватия вступили в НАТО в апреле 2009 года, а Северная Македония (официально переименована в 2019 году) — в марте 2020 года.

О том, что Столтенберг встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе ранее сообщила пресс-служба правительства Грузии. Кабмин подчеркнул, что интеграция в НАТО является приоритетом внешней политики Грузии как страны-претендента на вступление в альянс, что подтверждено конституцией страны.

«Было уделено внимание вопросам безопасности Черного моря и значению стабильности Черноморского региона в обеспечении общей — евроатлантической безопасности», — сообщила пресс-служба кабмина по итогам встречи. Кобахидзе поблагодарил генсека НАТО за поддержку и его усилия на пути интеграции Грузии в альянс.

Ранее пресс-служба НАТО сообщила, что Столтенберг с 17 по 19 марта посетит Армению, Азербайджан и Грузию. Вначале генсек альянса встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Баку, затем пройдут встречи с грузинским руководством. После Столтенберг поедет в Ереван, где 19 марта встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром страны Николом Пашиняном.

14 марта Столтенберг заявил, что НАТО намерена расширять сотрудничество с Грузией, а также с Украиной, чтобы добиться стратегического превосходства в Черном море.

В декабре Грузия по итогам саммита лидеров Евросоюза официально стала кандидатом на вступление в европейский блок.