Что генеральный секретарь НАТО обсуждал в Баку, Тбилиси и Ереване Это первый визит Йенса Столтенберга в регион с 2020 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завершает турне по Южному Кавказу. С 17 марта он посетил Азербайджан и Грузию, на очереди Армения. По оценке экспертов, он проводит своего рода инвентаризацию кавказских проблем

Йенс Столтенберг (Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продолжает трехдневное турне по Южному Кавказу: он уже посетил Азербайджан и Грузию, впереди заключительная страна — Армения. Это первый визит главы альянса в регион с 2020 года. В экспертном сообществе обращают внимание на то, что за последние четыре года положение там принципиально изменилось: после Второй карабахской войны 2020 года Карабах окончательно перешел под контроль Азербайджана, значительно обострились отношения между Арменией и Россией, начались полномасштабные боевые действия на Украине, которые непосредственно региона не коснулись, но оказали «мощное фоновое воздействие и на все страны Закавказья, и на всех вовлеченных игроков».

«Мир между Ереваном и Баку стал осязаемой, но постоянно ускользающей перспективой. Грузия продолжает свой натовский курс, но не хочет «украинизироваться». Позиции России в Закавказье объективно ослабли, а турецкие усилились, — пишет в своем телеграм-канале ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. — В этих условиях Брюссель хотел бы гомогенизировать пространство безопасности в одном из ключевых регионов Евразии. Но для реализации этой амбициозной задачи нужна качественная инвентаризация кавказских проблем. Скорее всего, этим и займется ведомство Столтенберга во время и после его турне».

Что Столтенберг обсуждал в Азербайджане

В Баку генсек НАТО прибыл 17 марта и провел там два дня. За это время он встретился с президентом Ильхамом Алиевым, главой МИДа Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым.

Азербайджан и НАТО начали выстраивать отношения в 1992 году, когда Баку присоединился к Совету североатлантического сотрудничества — форума для налаживания контактов между членами и нечленами альянса; в 1997 году его переформатировали в Совет евроатлантического партнерства (СЕАП), в него входит около 50 стран, в том числе 32 члена НАТО. В 1994 году Азербайджан присоединился к двусторонней программе «Партнерство ради мира» (ПРМ), нацеленной на страны Восточной Европы и бывшего СССР. У Баку и НАТО также есть План действий индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan — IPAP), в котором оговорены детали военно-технического сотрудничества.

НАТО подчеркивает, что не ведет прямых переговоров, «направленных на решение нагорно-карабахского конфликта», но призывает обе стороны «продолжать усилия», направленные на его мирное разрешение. Встречу в Баку Алиев начал именно с ситуации в Карабахе: в течение многих лет, сказал он, руководство Азербайджана обсуждало с НАТО «оккупацию азербайджанских земель Арменией»; однако уже более трех лет, отметил он, «эти вопросы больше не являются темой для обсуждений».

«Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией, — заявил Алиев. — <…> Сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо раньше. <…> Сейчас, в результате восстановления территориальной целостности Азербайджана, я думаю и надеюсь, что мы очень близки к прорыву. Это будет очень серьезным геополитическим изменением на Кавказе. Это будет означать, что на Кавказе наступит мир, долгожданный мир».

Алиев и Столтенберг также говорили про поставки азербайджанских энергоресурсов. На этом внимание акцентировал последний. «Энергетика имеет значение для нашей безопасности, и я приветствую то, что Азербайджан развивает все более тесные связи с несколькими союзниками по НАТО», — приводит его слова сайт организации. Алиев сообщил, что сегодня Баку экспортирует природный газ в восемь стран, шесть из которых — члены НАТО, а две — его партнеры. «Уверен, что в ближайшие годы число наших партнеров будет расти. Европейская комиссия называет Азербайджан своим надежным партнером и общеевропейским поставщиком газа», — отметил президент Азербайджана. Речь шла также о грядущей климатической конференции COP29, которая пройдет в ноябре 2024 года в Баку. Как сказал Алиев, он пригласил Столтенберга посетить конференцию «в любом качестве».

Маркедонов обращает внимание, что Азербайджан участвует в движении неприсоединения — он не входит ни в какие военно-политические блоки, а потому об участии страны в НАТО говорить не приходится. «Но это не отменяет его партнерства с НАТО», — добавляет эксперт и отмечает, что с 2020 по 2023 год «качественно вырос уровень стратегической кооперации Баку и Анкары», а у Турции — вторая по численности армия в НАТО, поэтому сотрудничество Азербайджана с альянсом будет укрепляться.

«Азербайджан не хочет, чтобы в регионе нарастало напряжение от геополитического противостояния, в котором НАТО является одной из сторон. Баку всячески стремится к тому, чтобы не стать площадкой для такого противостояния, — сказал РБК азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. — В этом контексте у него есть полное удовлетворение союзническими отношениями с Турцией и нет никакого желания вступать в Североатлантический альянс».

Что обсуждали в Грузии

18 марта Столтенберг прибыл в Тбилиси. Здесь он провел переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, а также встретился с главой МИДа Ильей Дарчиашвили.

Как и Азербайджан, Грузия и НАТО начали выстраивать отношения в 1992 году. В отличие от Баку Тбилиси пошел гораздо дальше СЕАП и ПРМ. В 2006 году грузинский парламент поддержал интеграцию Грузии в альянс, а в январе 2008 года прошел референдум, на котором более 70% избирателей высказались за вступление в организацию. В апреле 2008 года саммит НАТО в Бухаресте постановил, что «приветствует евроатлантические устремления Украины и Грузии» и что альянс принял решение, что эти две страны станут членами НАТО. Чуть позже в том же году была создана Комиссия НАТО — Грузия, которая отвечала за интеграцию страны в альянс. В 2014 году саммит в Уэльсе принял «Существенный пакет сотрудничества НАТО — Грузия» (Substantial NATO — Georgia Package — SNGP), а саммит 2022 года в Мадриде одобрил комплекс индивидуальных мер в помощь Грузии «как одному из партнеров НАТО, который непосредственно подвержен внешним угрозам». С 2018 года в Конституции Грузии содержится положение, что страна стремится в Евросоюз и НАТО.

В ежегодном отчете о деятельности альянса, который Столтенберг представил 14 марта, Грузия названа «одним из ближайших партнеров НАТО, которые стремятся к членству в альянсе», и в этом контексте «Существенный пакет» — главный инструмент сближения организации и Тбилиси.

На совместной с Кобахидзе пресс-конференции Столтенберг выразил надежду, что Грузия в конце концов станет членом НАТО. Брюссель и Тбилиси стали активнее сотрудничать в сферах кризисного управления, кибербезопасности, военной инженерии и защищенной связи, отметил глава альянса. «Мы высоко ценим ваш существенный вклад в миссии и операции НАТО и полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии», — сказал генеральный секретарь и отметил, что «Южная Осетия и Абхазия являются частями Грузии».

Ираклий Кобахидзе заверил Столтенберга, что Грузия — «один из самых лояльных и надежных партнеров НАТО» и альянс «играет ключевую роль в развитии оборонного потенциала Грузии». «В настоящее время Европа переживает трудные и неспокойные времена. Основанный на правилах международный порядок фундаментально меняется. Здоровая, свободная и мирная Европа как идея находится под угрозой, — сказал Кобахидзе. — В данных сложностях крайне важно, чтобы международное сообщество продемонстрировало единодушие и твердую приверженность принципам международного права».

После начала боевых действий на Украине это первая встреча между представителями альянса и Грузии на таком уровне, обращает внимание грузинский политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе. «Это указывает на своеобразное понимание того, что грузинская политика устойчива и что ожидать смены власти в Грузии не стоит, — отметил в беседе с РБК эксперт. — Столтенберг приехал, на мой взгляд, для того, чтобы убедиться, что Тбилиси не отклоняется от общего курса. В целом он сводится к гуманитарной помощи Украине, поддержке Запада и балансированию в отношениях с Россией».

Зачем Столтенберг едет в Армению

На 19 марта запланирован визит Столтенберга в Ереван — здесь он проведет переговоры с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном. Если Азербайджан занимает условно нейтральную позицию, а Грузия стремится в НАТО, то Армения входит в ориентированную на Россию Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Правда, в последние полтора года отношения Армении с ОДКБ испортились вплоть до того, что ее власти заговорили о возможном выходе из организации. Это связано с тем, что с 2021 года вооруженные силы Азербайджана занимают часть приграничной территории Армении; Ереван требовал от ОДКБ хотя бы осудить действия Баку, но этого не произошло. «Мы сейчас просим, ожидаем, требуем, чтобы наши уважаемые партнеры по ОДКБ ответили на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении», — сказал на пресс-конференции 12 марта Пашинян. Если ответ организации будет соответствовать представлениям Еревана, вопрос будет решен; в противном же случае республика выйдет из ОДКБ. «Когда, я не могу сказать», — заявил армянский премьер.

Параллельно с этим руководство республики активизировало контакты с Евросоюзом: на ее территории уже больше года работает гражданская наблюдательная миссия ЕС, и в Ереване говорят, что были бы готовы в союз вступить. «У народа Армении есть европейские устремления, и, как я уже сказал, мы проходим через этот процесс, мы увидим, каким будет его завершение. Его никто не может предсказать, никто не может быть уверен», — заявил 9 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Как Азербайджан и Грузия, Армения начала выстраивать отношения с НАТО в 1992 году, в рамках тех же СЕАП и ПРМ. Альянс отмечает вклад Еревана в его миротворческие операции, в частности, в силы в Косово KFOR. У сторон также есть План действий индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan — IPAP). Своим ключевым приоритетом НАТО считает «укрепление политического диалога» и помощь Еревану по части демократических, институциональных и оборонных реформ.

Темы встречи Столтенберга с армянским руководством неизвестны. «Не думаю, что существует сколь-либо серьезная перспектива вступления Армении в Евросоюз. У Еревана довольно плотные контакты с отдельными странами НАТО, например, с Францией в сфере вооружений, — сказал РБК директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. — Понятно, что на Южном Кавказе существует вакуум безопасности, который влияет на Армению. В этом контексте переговоры со всеми возможными партнерами вполне естественны — они нужны хотя бы «для сверки часов» и понимания того, что происходит в регионе».